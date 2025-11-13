交通部擬祭補助 目標年邀2至3組國際大咖來台展演

交通部長陳世凱13日表示，擬補助鼓勵國際指標演唱會來台，第一年目標邀請2至3組大咖藝人、頒獎典禮或展覽。（記者蔡昀容攝）

大型國際演唱會的經濟效益驚人，交通部長陳世凱今天（13日）表示，擬推行補助，鼓勵大型國際性指標演唱會來台舉辦，吸引更多國際旅客來台旅遊；第一年目標邀請2至3組大咖藝人、頒獎典禮或展覽來台。

國際客年度目標1000萬人次。陳世凱今天受訪表示，他接任部長迄今期望「每年穩定成長」，2019年疫情前扣除中國旅客約915萬人次，疫情後2023年約648萬人次、2024年約785萬人次，去年比前年成長130多萬人次；2025年1至10月估約680萬人次，全年預估成長幾十萬人次。

演唱會經濟商機龐大。陳世凱表示，韓國知名藝人GD先前來台，吸引非常多日本、韓國、香港粉絲來台；為鼓勵大型國際性指標演唱會、頒獎典禮或展覽來台舉辦，擬推行補助或與旅行社合作。

陳世凱說明，演唱會補助規模要視預算及藝人規格狀況而定；旅行社方面，擬留部分票券給國外旅行社，以招攬當地旅客來台。推行第一年，目標邀請2至3組大咖藝人、典禮或展覽來台。

陳世凱指出，台灣近年經濟狀況不錯，比韓國好，與日本持平甚至快要超越，匯率也變高，因此對其他國家旅客而言，台灣不是便宜的旅遊目的地，因此觀光署也規劃北回之巔、微笑南灣等政策，希望把國內旅宿、旅遊品質的「質」做得更好。

我國赴中禁團令尚未解除，未開放團體旅客赴中，中國也未全面開放旅客來台，導致赴台中客大減。陳世凱表示，台灣過去仰賴單一市場客源，但近年成為多元市場，美國客有所成長，日本則是第一大客源國。不過，他強調，台灣遞有「很大支的橄欖枝」給對岸，仍然期待中客過來。

