泡湯囉！四重溪溫泉季11/21登場 暖身市集11/15率先開市

冬天的腳步近了，泡湯的季節也到了，2025屏東四重溪溫泉季將於11月21日登場，本週六（15日）、週日（16日）將由「溫泉市集」為系列活動暖身開場，縣府歡迎民眾前來搶先感受冬日溫泉村的熱情魅力。

屏東縣府表示，今年溫泉季以《星空泡湯祭》為主題，融合屏東觀光品牌「風域半島」精神，打造光影與湯泉交織的沉浸式感官體驗。為展現屏東生活的更多可能與美好，溫泉市集特別於溫泉老街上封街舉辦，連續兩天匯集超過30個地方品牌與文創選品，從手作藝品、地方特產、在地美食，讓遊客在恆春半島的微涼冬夜中盡情漫步溫泉街頭、邊逛邊享受泡湯氣氛，感受四重溪獨有的慢活氛圍與溫泉人情味。

11月21日溫泉季開幕典禮將邀恆春半島10組表演團隊，匯聚百人踩街嘉年華，熱鬧整個溫泉村，更邀請享譽國際的FOCASA馬戲團帶來《看見台灣》開幕演出，融合馬戲、音樂與劇場表演，加上煙火秀與光藝術燈區點亮夜空，讓四重溪溫泉公園化身熱鬧的冬日舞台。

屏東縣府指出，歡迎國內、外遊客到四重溪感受強勁的落山風與溫泉的暖意，泡湯、賞燈、看秀、逛市集，沉浸在浪漫的星空泡湯之旅中，溫泉季開幕當天及溫泉季活動期間，民眾都可以從枋寮車站及恆春轉運站搭乘活動接駁車，輕鬆前往會場，免開車也能安心遊四重溪。

