    關西非法棄置廢棄物頻傳 羅仕琦促竹縣府鐵腕執法

    2025/11/13 16:13 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣議員羅仕琦今天質詢指出，關西鎮非法棄置廢棄物頻傳，卻常得等好久稽查人員才到，後續也未見強力處置，處分輕微，他要求縣府團隊鐵腕執法，確保「長壽鄉」的美譽。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣關西鎮擁有好山好水，但縣議員羅仕琦今天在議會質詢，非法棄置廢棄物頻傳，卻常得等好久稽查人員才到，後續也未見強力處置，處分輕微，導致不肖亂倒一再重演，難以遏阻，他要求縣府團隊鐵腕執法，確保關西「長壽鄉」的美譽。

    對此，縣府環保局長蕭宏杰答詢表示，非法棄置廢棄物確實可能產生「破窗效應」，應加速清除，避免污染範圍擴大。但案件因涉及刑事規定，由警察機關攔查後，環保單位確認有無聯單（廢棄物或土石方），未有聯單者依照廢棄物清理法可處6萬以上罰鍰。

    至於廢棄物清理部分，涉及後續追查行為人及其刑責的保留現場證物，環保局會持續協調新竹地檢署及警察局協助，期簡化處理作業程序，要求行為人儘速清除恢復原貌，尤其涉及污染環境敏感地區案件，將積極溝通相關單位緊急應變，以避免污染擴大。

    羅仕琦表示，今年全縣91件非法棄置廢棄物通報，關西就佔19件。民眾通報遭亂倒廢棄物，除了警方、里長和民意代表第一時間到場外，環保局委外的稽查人員總是姍姍來遲，甚至通報後2小時才到場，「上次質詢時縣長楊文科曾經承諾，縣府團隊獲報後40分鐘內到場，實際上卻沒有一次兌現」。

    羅仕琦並提及，東平里某地遭濫倒2000車次，但處分僅幾萬元不痛不癢，關西屢屢發生亂倒廢棄物造成水污染，「卻感覺環保局總是推給檢察官」，難以獲得民眾的信賴。他促請縣府團隊確實改善行政效率，縮短稽查人員到場時間，以及嚴懲非法棄置行為，以達杜絕污染情事，維護鄉親的生活環境。

