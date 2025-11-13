為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中央地方攜手！苗栗再添溫暖據點 陪伴身心障礙者學習與成長

    2025/11/13 16:09 記者彭健禮／苗栗報導
    縣長鍾東錦今天上午率縣府社會處長張國棟，偕同市長余文忠、特教學校校長劉雅欣和各級民代、機構負責人一起為據點揭牌。（圖由縣府提供）

    苗栗縣政府獲衛福部社會及家庭署獎勵268萬元，加上自籌7萬餘元，於苗栗市成立全縣第8處身心障礙者小型日間作業服務據點「田芯工坊」，今（13）日揭牌，除提供每週20小時作業活動及社區參與、適應與家庭支持等服務。

    「田芯工坊」位在苗栗市縣府路132號，是苗栗市第3處、全縣第8處「小作所」，委由社團法人苗栗縣社會福利促進協會承辦，服務時間每週一至週五的上午8點至下午4點，每週作業活動共20小時，另結合權益倡導、社區參與、社會適應、休閒文康、成長活動及家庭支持等多元項目，支持服務對象的學習與成長。今年度預計服務10個名額，目前已收案3人。

    縣長鍾東錦今天上午率縣府社會處長張國棟，偕同市長余文忠、特教學校校長劉雅欣和各級民代、機構負責人一起為據點揭牌。鍾東錦感謝中央與地方各界共同關心身心障礙朋友的生活。

    張國棟表示，全縣有近3000名心智障礙民眾，縣府積極布建日間作業服務據點，提供社區適應及社會融合場所，作為職場領域的培訓，狀況良好者可評估進入庇護工廠，即使能力未達標準，生活上也得到妥適照顧。服務對象為縣內15歲以上領有身心障礙證明者。

    苗栗縣長鍾東錦參觀據點。（圖由縣府提供）

