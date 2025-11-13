「北港媽會台南媽」中斷百年再續香火 南市府首見法師設道壇祭法

台南市永華市政中心2樓首見設置道壇祭法祈福儀式。（記者洪瑞琴攝）

「北港媽會台南媽」中斷百年後再度重續香火！為迎接這場宗教盛事，台南市政府今（13）日破天荒在市府2樓中庭設道壇，由資深法師主持祭天祈福儀式，為「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」暖身宣傳。

這場儀式在市府舉行可說前所未見，道壇香案齊備、鼓樂迴盪大廳，不少員工也虔誠跟著合十膜拜；也有人驚訝納悶從沒看過廟會宣傳辦到市府裡，認為應該選在台南祀典天后宮更為貼切。

請繼續往下閱讀...

民政局表示，這次祭典主要是宣傳北港媽南巡會香活動，目的在推廣宗教文化，並非神明駐駕。原先活動規劃在市府戶外廣場舉行，但因颱風天氣不穩改至室內進行。由於北港黑面三媽與台南媽睽違百年重逢，宗教界反應熱烈，各宮廟都爭相希望成為宣傳場地，最後經協調由市府擔任「東道主」，象徵官方對宗教文化的尊重與支持。

民政局指出，這次「北港媽南都巡歷」將沿途行經台南17個行政區、107間宮廟熱烈接駕，堪稱宗教界罕見的大團結。市府已召開多次跨局處協調會，與各區公所及宮廟合作籌備，並呼籲沿途信眾以「少香、減炮、優質、環保」為原則，共同打造虔誠又友善的宗教文化盛會。

市長黃偉哲也出席祭典儀式，他表示，台南是全台信仰最密集的城市，北港朝天宮「黑面三媽」再度蒞臨「眾神之都」台南，與祀典大天后宮媽祖睽違百年再續前緣，意義深遠，不僅延續香火情誼，更凝聚城市的文化與信仰向心力。

相傳北港朝天宮與台南祀典大天后宮自清朝以來就有會香傳統，但1915年因日據時期西來庵事件爆發，日本政府禁止民間宗教活動，這項沿襲多年的會香因而中斷。時隔109年，今年北港朝天宮擲筊請示獲媽祖同意，將於11月15日起駕南巡，沿嘉義縣至台南山線展開遶境，駐駕普濟殿與祀典大天后宮，黑面三媽也將首度再度南巡，與祀典大天后宮「鎮南貳媽」同行，見證百年香火再續的歷史時刻。

台南市長黃偉哲虔誠參加祭典，對宗教文化盛事重視與支持。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（中）偕市府團隊虔誠參加祭典。（記者洪瑞琴攝）

「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」今日在台南市府暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

祭典祈求活動平安圓滿。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法