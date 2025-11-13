尷尬！網發文問如何拒絕長期飯友告白 她本人看到現身親回應

原PO和女同事常常一起下班去超市、市場買菜。超市示意圖。（資料照）

一名網友日前在Dcard發文，表示常和一名女同事搭伙吃飯，自己單純是想有個飯友，但最近女同事突然告白表示喜歡他，讓他進退兩難，詢問網友如何拒絕。文章PO出後引發熱議，沒想到當事人也看到了該篇文章，並現身回應，表示自己會收手，她也不是沒人要，只是「真的很不甘心。」

原 PO 網友日前在Dcard發文表示，自己是快40歲的單身男，因為他自己住，常常煮飯煮太多，想找人搭伙，就找上了剛好住在隔壁街的女同事，他們常常一起下班去超市、市場買菜，頻率大概一週三天，「一起煮一起吃」。週末有時候還會去外面晃晃、吃館子。

原 PO 表示原本就是想要有個飯友，沒想太多，但是「最近她突然跟我說喜歡我」，讓他傻眼。原 PO 透露，他飯友人好、脾氣好，只是外型不是他的菜，又怕講清楚太傷人，現在讓他進退兩難，想問網友怎麼拒絕？

文章PO出後，引發熱議，有超過500則留言。沒想到，女主角今日直接現身，也在Dcard發文回應「我是那個被拒的女生」。她指出，一週三天吃飯、週末偶爾也一起出去，真的比約會還曖昧了，她也不滿原 PO 在文章中把自己講得很無辜，難受表示：「那你可不可以一開始就把頻率抓遠一點？」「你每天找我吃飯、買菜、煮飯，然後現在才說你沒意思？」她也直呼，這像是被人抱著睡半年，結果對方說「我們只是朋友」的感覺。

女主角也說，她表面裝作沒事，笑笑說沒關係，但心裡是丟臉、失望和不甘心。付出這麼多生活上的陪伴，卻換來這樣的結果，「到底在忙什麼？」她最後也說，她會放下，「老娘自己一個人也吃得很好」，雖然不是真的「非他不可」，她不是沒人要，只是真的很不甘心。

文章PO出後引發兩派論戰，有部分網友認同表示，可以理解女方感受：「確實會不爽」、「覺得這個男的滿自私的，完全只為自己著想，男女之間沒有完全的純友誼，如果沒有好感，誰要和完全沒fu的人一週3天以上一起吃飯、買菜、煮飯？」；但也有網友表示：「是你想太多」、「我都會先確認對方意思」、「只有我覺得單純女生自己腦補太多？」也有網友指出，女主角的比喻「抱睡」和「一起吃飯」實在差太多。女方回應文目前也已有超過400則回應。

