民怨充電樁太多、油車沒位停 苗縣府明年接手路邊停車全面盤整

苗栗縣頭份市、竹南鎮快速都市化，多名縣議員今（13）日於議會定期會縣府交通工務處工作報告中提出停車等相關交通問題，縣府交通工務處長古明弘表示，明年縣府將把路邊停車收回管理，主導停車格規劃、電動充電樁配置等作業，以修正現行服務不足之處。

縣議員葉忠倫、陳碧華表示，竹南鎮環市路改造後，因應電動車使用者，於路邊停車格規劃不少充電樁停車格，但不僅使用率不如預期，連帶也壓縮了燃油車使用者的停車空間，抱怨連連。

古明弘坦言，環市路新設充電樁停車格確實有過度集中的情形。因現行路邊停車仍由各鄉鎮市公所管理，待明年縣府收回統一管理後，將予以檢討調整；縣府已展開調查，年底會確認應調整之車位及數量，明年1月啟動作業。

縣議員曾玟學則建議，頭份市中正路是傳統商圈，市公所過去基於道路寬度不足，未能劃設路邊停車格，他建議明年縣府主管路邊停車業務後，能增設單側路邊停車格及增設機車停車格，方便民眾購物停車所需。

縣議員蕭詠萱也表示，頭份為恭紀念醫院及杏林大樓周邊將於24日起試辦開放騎樓、人行道停放機車，也促請縣府交工處未來能夠再拓展更多路段。

此外，縣府推行人本交通增設通學步道計畫，於頭份地區說明會受當地居民不小阻力。縣議員陳光軒建議交工處於簡報能以淺顯易懂、生動白話說明，讓居民清楚了解，泯除疑慮；曾玟學也表示，縣長鍾東錦曾於縣務會議表達願意協助溝通，他建議交工處統合辦理大型說明會，邀縣長出席與鄉親面對面溝通，相信更有助計畫推動。

