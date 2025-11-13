台灣2035年減碳目標38±2％ 專家：有誠意但仍不足

台灣科技媒體中心今舉行「全球碳預算報告線上記者會」。（圖由台灣科技媒體中心提供）

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會（COP30）將於11月10日至21日在巴西貝倫舉行。環境部日前宣布，我國NDC3.0將以2005年為基準年，設定國家溫室氣體淨排放量2030年減量28±2％、2032年減量32±2％、2035年減量38±2％。專家指出，我國提出的2035年減碳目標雖然有誠意，但仍有不足。

全球碳計畫（Global Carbon Project, GCP）研究團隊今日發布最新研究「2025全球碳預算」（Global Carbon Budget 2025）指出，全球化石燃料二氧化碳排放量仍在增長，預計2025年碳排放預計達到422億噸，依照目前的排放程度，若要把升溫控制在1.5°C以內，全球剩餘的排放量在4年內就會用完。

請繼續往下閱讀...

台灣科技媒體中心今舉行「全球碳預算報告線上記者會」，中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，全球減碳成果不如預期，即使達到2050淨零目標，溫度也不會立即下降，且暖化可能持續數百年，呼籲應考慮增溫攝氏2.5至3度的調適措施，幫淨零「買時間」。目前台灣減碳目標「有誠意」，但不太足夠。

台大氣候變遷與永續國際學位學程兼任助理教授趙家緯指出，台灣NDC3.0目標為2030年要減碳28%、2035減少38%，到了2050年僅能減排80％，與法定目標將出現落差，建議應將2035年減碳幅度提升至52%；另，若要達到台灣2035年的減碳目標，再生能源應達36％，其中離岸風電要達到18%、光電則約15%，但目前光電年度裝置量退到2018年的水準，是很大的警訊。

趙家緯強調，儘管我國每年都會公布「國家溫室氣體排放清冊報告」，但發布時間卻是落後2年，也就是說2032年減碳目標是否達標，需要等到2034年才能得知，資訊早已過期並且失去政策參考意義。但德國、中國等國都可以在隔年第一季就會針對前一年碳排放量進行推估，呼籲環境部即早更新。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法