花蓮救災指揮大將季連成二度赴蘇澳 肯定宜蘭搶災效率高

行政院政務委員、救災指揮大將季連成二度到蘇澳勘災，肯定宜蘭縣代理縣長林茂盛等人及各機關的救災高效率。（民眾提供）

鳳凰颱風暴雨狂灌宜蘭，蘇澳成為水患重災區，行政院長卓榮泰昨赴災區勘災，陪同的政務委員季連成，是光復馬太鞍溪堰塞湖洪災救災總協調官，因指揮調度有功，網封「救災指揮大將」，他今天2度赴蘇澳勘災並分享救災經驗，但聽完縣府及公所簡報後，讚譽「沒有什麼好傳授，欽佩宜蘭的高效率！」給予高度肯定。

花蓮救災一戰成名的季連成，今天下午再度赴蘇澳鎮，聽取宜蘭縣府及鎮公所的災情簡報，針對蘇澳鎮長李明哲提出設立「募款專戶」直接幫助3千多戶災民部分，認為可先交由縣政府依法協助開設。

季連成說，院長卓榮泰相當關心蘇澳及宜蘭災情，因此請他再度過來了解是否有需要協助地方，並分享花蓮光復的救災經驗，但聽完地方的簡報後，頓時覺得「沒有什麼好傳授」，因為包括宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所及國軍都非常熟練、快速，讓他相當欽佩。

他說，災後復原工作重點就是效率跟速度，民眾需求非常迫切，如果救災包含縣市政府、中央、鎮公所速度若不夠快，就會遭致民怨，速度愈快、效率愈高，代表政府效率、工作態度愈負責，這些宜蘭都做到了。

季連成說，經了解，縣府及公所預計14日入夜前，就會完成所有災害復原清運，也許時程還會往前，目前所有廢棄物清理也都有安置場，地方將安排後續處理。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，災民補助已有機制，將請公所造冊後，縣府會從速、從簡核發，也會把受損情形、清冊內容發文中央，爭取以專案方式進行損失的補貼；至於設立募款專戶，會和財稅局了解設立程序、內容及法規後，再和公所討論研議。

