    首頁 > 生活

    澎科大新書發表會 意外讓伴手禮丁香魚薄餅爆紅

    2025/11/13 15:49 記者劉禹慶／澎湖報導
    丁香魚薄餅口感獨特，具有發展代表澎湖伴手禮潛力。（林寶安提供）

    丁香魚薄餅口感獨特，具有發展代表澎湖伴手禮潛力。（林寶安提供）

    國立澎湖科技大學林寶安教授領導研究團隊，在海委會、USRHUB計畫支持下，完成「海裡咬山」新書，並舉行發表會，不僅書中對於澎湖百年漁業丁香珍貴史料紀錄，引發外界重視，更意外讓「丁香魚花生薄餅」伴手禮爆紅，不少到場參加貴賓詢問哪裡可以購買？

    丁香魚薄餅是林寶安教授計畫夥伴-餐旅系陳立真主任協同游凱傑老師所開發，加上安秀華小姐跟一群學生的協作，以食漁教育結合餐飲，研發出特色新亮點伴手禮，希望開拓丁香魚更多產品的可能，如果可以變成澎湖伴手禮代表，那就更好了，讓丁香魚除了裸賣、干貝醬之外，增加新賣點，帶動丁香產業轉型觀光漁業。

    此次丁香魚伴手禮，是配合計畫製作課程所研發，由陳立真帶領14名學生於烘焙教室製作，首先將澎湖的白膜花生泡熱水去膜後，以150度高溫火烤30分鐘上色烤出香氣。烤完後取出切成米粒般大小，奶油加熱溶化後加入細砂糖與蛋白，以打蛋器拌勻後，再將低筋麵粉過篩後加入花生碎拌勻，最後將丁香魚放上，再置入圓型模具中定型抹平後烤製。

    丁香魚屬於近海中上層的洄游性小型魚類，每年的春季至秋季會洄游到澎湖赤崁一帶產卵，丁香魚以浮游生物為食，學名為日本銀帶鯡，趨光性特徵使其通常於夜間捕撈，白沙赤崁是澎湖丁香魚產區，全盛時期，曾有40艘以上漁船捕撈丁香魚為業，近年來漁獲量大量銳減，漁船數量大幅減少，目前剩8、9艘左右在作業。

    丁香魚薄餅為澎科大餐飲系主任林立真，結合食魚教育研發特色伴手禮。（林寶安提供）

    丁香魚薄餅為澎科大餐飲系主任林立真，結合食魚教育研發特色伴手禮。（林寶安提供）

