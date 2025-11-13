為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    銅鑼杭菊躲過颱風！11/22、23將盛開 農會邀賞花食農

    2025/11/13 15:33 記者蔡政珉／苗栗報導
    銅鑼杭菊躲過颱風，22、23將盛開，農會邀民眾賞花、食農。（記者蔡政珉攝）

    銅鑼杭菊躲過颱風，22、23將盛開，農會邀民眾賞花、食農。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣銅鑼鄉是全國最具規模的杭菊專區，栽種面積達50公頃，順利躲過鳳凰颱風未造成災害，銅鑼鄉農會也將於22、23日舉辦「苗栗銅鑼杭菊芋頭節－菊祥如芋」活動，銅鑼鄉農會預計屆時杭菊將盛開，邀請全國民眾一起到銅鑼賞杭菊、吃芋頭，農會今年在銅鑼火車站提供免費接駁專車，22、23日早上8點30分至下午3點30分服務遊客，民眾可關注粉絲專頁「花現銅鑼」掌握資訊。

    苗栗縣長鍾東錦說，歡迎遊客蒞臨銅鑼，消費不高、CP值很高，由於停車空間不足也歡迎遊客搭乘火車。

    銅鑼鄉農會總幹事曾義孝說，「天佑杭菊」未造成災害，農會以食農教育為主軸，安排食農教育闖關、杭菊食農DIY體驗，希望民眾可以透過食農教育認識銅鑼農特產；曾義孝強調，務農為良心事業，農會嚴格把關，畢竟消費者會吃下肚，透過食農教育也能讓消費者更了解所購賣、食用的農產品。

    曾義孝提到，目前銅鑼杭菊約開花3成，活動舉辦時可盛開，因之後天候轉冷，預計最佳賞花期限可至12月中旬。

    至於銅鑼鄉芋頭質地細緻且粉質高、香氣濃郁，活動將準備芋頭稀飯與芋頭米粉歡迎遊客品嘗；加上銅鑼鄉的仙草、東方美人茶等皆為優質農產。

    銅鑼杭菊躲過颱風，22、23將盛開，農會邀民眾賞花、食農。（記者蔡政珉攝）

    銅鑼杭菊躲過颱風，22、23將盛開，農會邀民眾賞花、食農。（記者蔡政珉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播