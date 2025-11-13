銅鑼杭菊躲過颱風！11/22、23將盛開 農會邀賞花食農

銅鑼杭菊躲過颱風，22、23將盛開，農會邀民眾賞花、食農。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣銅鑼鄉是全國最具規模的杭菊專區，栽種面積達50公頃，順利躲過鳳凰颱風未造成災害，銅鑼鄉農會也將於22、23日舉辦「苗栗銅鑼杭菊芋頭節－菊祥如芋」活動，銅鑼鄉農會預計屆時杭菊將盛開，邀請全國民眾一起到銅鑼賞杭菊、吃芋頭，農會今年在銅鑼火車站提供免費接駁專車，22、23日早上8點30分至下午3點30分服務遊客，民眾可關注粉絲專頁「花現銅鑼」掌握資訊。

苗栗縣長鍾東錦說，歡迎遊客蒞臨銅鑼，消費不高、CP值很高，由於停車空間不足也歡迎遊客搭乘火車。

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝說，「天佑杭菊」未造成災害，農會以食農教育為主軸，安排食農教育闖關、杭菊食農DIY體驗，希望民眾可以透過食農教育認識銅鑼農特產；曾義孝強調，務農為良心事業，農會嚴格把關，畢竟消費者會吃下肚，透過食農教育也能讓消費者更了解所購賣、食用的農產品。

曾義孝提到，目前銅鑼杭菊約開花3成，活動舉辦時可盛開，因之後天候轉冷，預計最佳賞花期限可至12月中旬。

至於銅鑼鄉芋頭質地細緻且粉質高、香氣濃郁，活動將準備芋頭稀飯與芋頭米粉歡迎遊客品嘗；加上銅鑼鄉的仙草、東方美人茶等皆為優質農產。

