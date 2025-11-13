為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    青少年涉詐人數逾1.7萬 教團：應將詐騙通報網3.0引進教室

    2025/11/13 15:07 記者楊綿傑／台北報導
    青少年涉入詐騙嚴重，國教盟青年部呼籲政府將詐騙通報網3.0帶進教室。（國教盟提供）

    數位發展部於昨發布《網路詐騙通報查詢網3.0》，新增名人與企業通報機制，並擴大納入地方政府與第三方聯防機構情資來源，強化跨部會與平台API串接，讓全民防詐流程更加即時有效。然而，國教行動聯盟青年部「詐騙通報網」具必要性與前瞻性，但也強調，若無法進入校園、納入教材，對學生而言就是「不知道、有困難、不會用」。

    國教盟青年部舉警政署統計，今年1至8月查獲青少年涉詐1萬7942人，其中車手有8336人；12至17歲少年中，車手占比高達62.7%。同時，在被害端，今年第二季少年被害4906人，「詐欺」占25.3%居首。顯示我國青少年必須從「會辨識」走向「會通報、會復原」的實作訓練。

    根據今年1月國教盟青年部發布「2025年台灣青少年最關心的十大議題」問卷調查結果，「從小學會分辨網路資訊、預防詐騙與錯誤訊息」高居第1名，然經訪談多位學生卻發現，詐騙通報網設置已超過1年，許多學生卻從未聽過「網路詐騙通報查詢網」，也不懂如何實際操作查證，顯示出目前政策推動與學生認知之間的落差。

    國教盟青年部執行長李雨函表示，數發部發展出很好的平台，但最容易遇到詐騙的學生卻「不知道」、「不用會」，政策宣導並未進入學生族群中是打詐難以落實的最大關鍵。Z世代青少年主要資訊來源並非新聞網站，而是YouTube Shorts、IG Reels與TikTok等短影音，若只靠傳統管道宣導，學生根本接觸不到。

    李雨函指出，要讓查證與防詐能力真正進入青少年生活，必須仰賴教育體系的導入與實作，建議數發部與教育部協作，為《網路詐騙通報查詢網》設計青少年友善介面，並納入教育部媒體素養課程指引，讓教師能配合教案實際引導學生操作；同時也建議結合家長會、圖書館與學校網頁，讓學生「看得到、學得會、用得上」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

