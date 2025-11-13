為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    3千萬價購康寧大學台南校區 黃偉哲：活化再利用避免治安死角

    2025/11/13 14:57 記者蔡文居／台南報導
    南市政府計畫以3000萬元價購康寧大學台南校區。（資料照）

    南市政府計畫以3000萬元價購康寧大學台南校區。（資料照）

    台南市政府計畫以3000萬元價購目前閒置的康寧大學台南校區，但日前市議會預算審查時遭刪減，僅保留科目1000元。南市議員蔡麗青今天總質詢時力挺市府活化康寧校區。她表示，這是對安南區未來的發展非常重要，要求市府相關單位務必做好規劃及與議會的溝通說明，讓全案得以順利推動。

    市長黃偉哲表示，價購康寧大學台南校區是一件好事，當地已閒置多年，電線被偷、窗戶也被打破，如果可以順利價購，就可以少一處死角，而且未來也可以好好充分利用，光是校內運動場地就可讓市民充分利用，甚至研究中心可馬上進駐，就近服務鄰近的工業區。

    南市府指出，市府基於地方發展及公共使用考量，承接該校台南校區，並以3000萬元取得校區內價值約7億元的7棟建物，未來將作為公共服務與產業發展空間。

    南市財稅局指出，目前規劃該校區可供機關進駐使用，補足南市行政及公共設施空間需求，而戶外運動場也可規劃作為國際滑輪溜冰場、足球場等使用。此外，由於該校區鄰近台南科學園區、台南科技工業區、七股科技工業區及新吉工業區等多個科工區，區域內產業聚落完善、交通便捷，未來也可規劃產業專用區，作為產業科技研發與創新育成中心，或招商引進產業投資。

    至於預算遭刪部分，市府將尋求議會的支持，力求全案得以翻案。

