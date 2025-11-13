為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明年衝國旅！平日住宿每人最多2晚抵2千元 每月再抽生日禮1200元

    2025/11/13 15:04 記者蔡昀容／台北報導
    交通部長陳世凱13日透露2026年將推行的平日國旅補助措施。（記者蔡昀容攝）

    為鼓勵平日國旅，交通部將推5大補助方案。交通部長陳世凱今天（13日）透露初步規劃，「生日住宿金」每月抽1000位國人，提供1200元住宿補助，「平日住宿」每人最多2晚抵用2000元。待立法院預算通過，希望在明年初盡快上路。

    陳世凱今天接受媒體訪問表示，國旅離峰及尖峰人流差異大，平日房價非常便宜，但旅客人次很少，為鼓勵大家平日出遊，將推出住宿補助；此外，也規劃提供國民「生日禮」，被抽到的國民，可獲補助金，鼓勵生日出遊。國內外企業的員工旅遊也有獎勵。

    另外，陳世凱也透露，為鼓勵國際性指標演唱會來台灣舉辦，交通部也將推行補助。初步規劃，可補助大型國際歌手來台舉辦，並留部分票券給國外旅行社，以招攬當地旅客來台參加。第一年實施，目標邀請2至3組大咖藝人或展演來台。

    陳世凱表示，這些鼓勵方案規模及推行，仍要視立法院是否通過預算而定，希望盡快在明年初推動。

    交通部平日國旅優惠分成5大方案，預算規模總計20多億元。據交通部資料指出，「生日住宿優惠」每月抽出1000名國人獲得1200元生日住宿金。「平日住宿優惠」預計發行住宿券，週日至週四，每人最多2晚2000元，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元。

    「遊樂園留宿」週一至週四（且非國定假日）任一晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全國26家觀光遊樂業主題樂園，可享第二天入園門票免費優惠。

    「企業員工國內旅遊獎勵」由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜之行程（例假日不超過一天）。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

    「Taiwan PASS平日國旅優惠」週日至週四4折優惠，每套產品1000元，打原價4折；或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金，各限量2萬套。住宿抵用金，各限量2萬套。

