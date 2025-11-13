遭大浪侵襲！ 基隆潮境公園臨海步道 塌陷4公尺大洞

國立海洋科技博物館潮境公園臨海步道被大浪侵襲塌陷。（記者盧賢秀攝）

基隆市國立海洋科技博物館（簡稱海科館）潮境公園臨海步道，垃圾填海處颱風環流大浪侵襲，下陷4公尺大洞，海科館表示，已擴大管制，並將採取補救方案避免步道繼續塌陷，農曆年後會施工改善。

海科館潮境公園和後方復育公園都是垃圾填海造陸，雖有設擋土牆但經常被大浪侵襲，有些保護層破損。海科館工務機電組主任林谷屏指出，今年暑假時就已經發現潮境公園臨海步道有一些沉陷，可能是下方垃圾掩埋物遺失，時間久了就下陷。

這次鳳凰颱風外圍環流共伴效應，帶來巨浪，將步道的地板打下去，目前塌陷有4公尺長寬的大洞，相當危險，海科館呼籲民眾不要靠近，同時也會做更大的管制，並先採取緊急措施，等風雨比較小後會請土木技師公會來鑑定，提出一些補救方案 ，不會繼續塌陷。

林谷屏指出，教育部在暑假期間就已經開始在審查、也核定補助3000多萬修復，預計11月下旬會完成設計監造標的採購，農曆年後就開始施工，將打樁、灌漿，穩固臨海步道。

國立海洋科技博物館潮境公園臨海步道被大浪侵襲塌陷，海館科將擴大管制範圍。（記者盧賢秀攝）

