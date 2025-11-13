家家有本難念的經 父親出軌、母親轉嫁怒氣 女兒嘆「幫誰都錯」

近日一名女網友透露，她父親出軌，母親卻不願離婚、溝通，讓她夾在父母之間，陷入兩難。（情境照）

家庭關係是許多人一生中最難解的題，尤其當愛情變質、婚姻裂痕出現時，親情往往成了最尷尬的夾縫。近日，一名女網友發文，坦言自己爸爸外遇，雖理解母親的痛苦卻難以完全同理，引起網友熱議。

這名網友在Dcard發文表示，自己是獨生女，從小備受疼愛，家庭生活看似穩定，但父母的夫妻關係卻長期緊繃。母親情緒起伏大、說話尖銳，對家庭事務盡心盡力卻充滿怨氣；父親則個性開朗、熱愛旅遊與運動，對人生採取隨遇而安的態度。兩人價值觀與生活節奏南轅北轍，爭吵成為日常。

她接著透露，父親後來因認識另一名女子而在外租屋，但仍定期回家支付帳單、採買與幫忙家務。父親坦承外遇是錯誤，但也直言與母親多年來個性、性生活皆不合，希望未來能過自己想要的生活。

但母親在知道此事後情緒崩潰，認為自己被背叛，並希望女兒替她出面指責父親，可卻始終不願離婚或溝通，只將怒氣轉向女兒。原PO坦言，夾在父母之間「真的很累」，她雖理解母親的痛苦，卻覺得母親過度依賴、不願面對現實，也讓她「難以全心站在媽媽那邊」。

貼文曝光後，引發網友熱議。多數留言建議原PO遠離此事，「這個就是你爸媽的課題，你沒必要承受那些」、「那種麻煩事他們自己處理」，也有網友同情母親的遭遇，「辛苦照顧家庭半輩子，最後被先生背叛，孩子還在背後補刀」、「看妳的描述只能說還好有妳媽才能把這個家把持住吧」、「媽媽可能是以前苦太久，所以觀念很難改變」。

更多網友則批評父親行為不負責任表示，「什麼事都不是出軌的理由」、「你爸是既得利益者當然很灑脫」、「一個城府深的渣男」。

