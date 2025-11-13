新住民一步一腳「印」 成為小學生最期待上課的印尼語老師

來自印尼的新住民吳曉雯（前排左3）分享在台生活心聲。（記者王冠仁翻攝）

移民署台北市服務站為了讓新住民更加熟悉台灣社會，近日舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程時，就邀請來自印尼、已在台灣落地生根的新住民姊妹，由她分享來台的心路歷程。吳因為朋友一句話成為印尼語老師，從一開始只有2位學生，如今已經每周排滿10節課，她直呼每當學生用印尼語跟她互動，就是她源源不絕的動力。

吳曉雯指出，她在1999年時來台就讀淡江大學資訊系，沒想到來台念書沒多久，就遇到921大地震，心中充滿恐懼；再加上當時對台灣的語言、飲食和天氣都不習慣，那時候每天都在倒數回家的日子。

幸虧當時覺得台灣社會友善，再加上不想輕易放棄，她這才靠著毅力與熱忱完成學業，她還與同樣在該校就讀電機工程系、也來自印尼的先生在台結為連理。再加上她逐漸適應台灣環境，這才在台落地生根，並跟丈夫養育3名子女。

吳曉雯說，2020年時，新北市某國小有2位學生選修印尼語卻找不到老師，她朋友無心問她要不要試看看？她起先抱持著姑且一試的心態，沒想到卻讓她在印尼語教學路上一路教到現在、超過6年。

吳曉雯表示，剛開始一週只有1堂課，到後來一週要奔波5間學校，甚至每週排滿10節課。她起初曾因為報酬不多想過放棄，但每當學生用印尼語跟她互動，以及聽到學生說期待上印尼語課，這些小互動竟成為她6年來堅持用心教書的動力。

吳曉雯也向新住民朋友鼓勵，在台灣要學習欣賞彼此差異、溝通交流，差異就能化為力量，讓多元文化成為台灣社會最美的風景。

