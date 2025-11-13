為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    防非洲豬瘟入侵！ 含豬肉郵包首罰20萬、再犯100萬

    2025/11/13 14:31 記者鍾麗華／台北報導
    農業部今在行政院會報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後的防疫措施、產銷調節」。（行政院提供）

    農業部今在行政院會報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後的防疫措施、產銷調節」。（行政院提供）

    農業部今於行政院會報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後的防疫措施、產銷調節」，農業部表示，為防堵仍有旅客違規攜帶入境，11月6日起寄遞含豬肉郵包的違規輸入人（收件人），無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第二次100萬元，取消「首次非故意免罰」規定。

    農業部指出，針對邊境管制，為避免仍有旅客違規攜帶入境，或漁船及外籍漁工走私等風險，除手檢區強制查檢，也修改規定，自11月6日起違規輸入遞含豬肉郵包，無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第二次100萬元，提高高風險旅客、貨物人工開箱查驗比率至少20%

    境外電商管理部分，數位部已要求落實警語，加註防疫警語、限制接取等措施，並共同研商違規廣告限制投放之具體措施，海巡也將結合雷達與無人機運用，速查察海上可疑船舶，擴大執行走私搜索。

    行政院長卓榮泰表示，本次非洲豬瘟疫情，迅速處理及三階段強化防疫措施，目前雖無其他案例，危機暫時稍減，但各項防疫工作仍不容鬆懈。而禁運禁宰累積約39萬頭毛豬，從11月7日開始恢復拍賣，農業部依照所規劃執行產銷調節，協調養豬戶、產業團體有秩序釋出毛豬，維持合理的拍賣價格在大約每公斤91.2至111元間，穩定市場供需的同時，保障豬農的權益也兼顧消費者權益。

    此外，廚餘養豬禁令尚未解除，根據環境部統計，期間全國平均每日產生1779公噸廚餘；外界憂心焚燒廚餘恐排放戴奧辛，環境部表示，已於11月7日邀集專家學者與地方政府研商，確認焚化設施原始設計即具備處理廚餘能力，並要求各廠加強前端瀝水混拌、均勻投料及後段戴奧辛監測，同時於疫情應變期間增加檢測頻率，以確保環境安全。

