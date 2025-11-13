台東湧泉泳池人魚共游 民代提議嚐試休園日辦理「搜救犬特訓」

搜救犬常常需接受泳訓，除了放鬆心情也能訓練心肺功能。（李妍鈞提供）

台東市有個滿是魚群的湧泉公園泳池，常上演「人魚共游」。台東市民代表王泰捷建議可嚐試利用休園的固定時間進行「人犬共游」的搜救犬訓練，可有益緩解搜救犬壓力並鍛鍊心肺功能。「人犬共游」。公所則表示，先調查民眾接受度，再視結果於小池試辦。

本來優氧化嚴重、水質惡劣的台東市湧泉泳池，在今年公所開鑿3口井、注入活水後己改善不少，這次颱風時一度滿溢成「無邊際泳池」，如今水源無虞。

颱風來襲的11、12日，台東湧泉公園泳池其實是需要踏水入池，但就算颱風天也到場的泳客說，只要不是打雷，民眾都會自己開門進入游泳，「這是台東人幾十年的生活，除非池水太髒」。

市代王泰捷則提議，每週三休園時可供搜救犬泳訓，緩解搜救犬壓力並鍛鍊心肺功能。他說，搜救犬有別於一般寵物犬，牠們連大小便都會先經過主人同意，下水前也會先被洗乾淨才下水，衛生上無太大問題，再者，由於在溪流中恐讓犬隻被水蛭感染，活水湖或海邊對小型犬可能有危險，甚至搜救犬還曾在溪邊泳訓時誤吞石頭，最後還是手術取出，對這些拯救生命的小動物，實在該給予牠們更安全的訓練環境。

湧泉運動公園內分大、小池，其中小池深約80公分，園區每週三休園，王泰捷認為，如今台東縣有意朝向寵物友善旅遊發展，加上湧泉利用度不高，才有此提議，也避開與一般泳客接觸可能的衝突。

市公所路燈管理所長葛時君也認同該處條件適合犬隻泳訓，但為尊重民眾，會先調查接受度，再評估試辦犬隻於小池泳訓。

搜救犬需常常面對高強度工作，因此訓練與放鬆皆是維持牠們身心健康環節。（李妍鈞提供）

湧泉泳池在三口井注水後，近日因大雨而滿池。（記者劉人瑋攝）

