    首頁 > 生活

    馬太鞍溪新生堰塞湖滿水量達百萬噸 下午13：40提早溢流

    2025/11/13 15:04 記者花孟璟／花蓮報導
    114年11月13日馬太鞍溪上游新生堰塞湖，滿水位100萬公噸，估今天下午4點溢流。（林保署花蓮分署提供）

    114年11月13日馬太鞍溪上游新生堰塞湖，滿水位100萬公噸，估今天下午4點溢流。（林保署花蓮分署提供）

    首次上稿：14:33
    更新時間：15:04（新增提早溢流）

    林業及自然保育署花蓮分署原定今天解除堰塞湖紅色警戒，卻因今（13）日清晨空拍發現又有新生堰塞湖，紅色警戒繼續維持。林保署花蓮分署研判，起因是今凌晨2時53分右岸邊坡土石滑動、阻塞河道所造成，原預計今下午4點蓄滿溢流，滿水位將有100萬公噸水溢流，但下午1點40分第一波溢流已到馬太鞍溪下游，林保署提醒，下游3鄉鎮民眾務必持續維持撤離狀態，警戒範圍增「颱風期間最大淹水範圍」。

    馬太鞍溪今天的新生堰塞湖，林保署估滿水位100萬公噸。林保署花蓮分署長黃群策說，花蓮分署光復工作站今天共3組人馬在馬太鞍溪上游觀察水情，下午1點半發現有提早溢流跡象，第一波大水在下午1點半抵達下游，不過馬太鞍溪橋水位標尺沒有明顯上升，仍是169.2公尺上下。

    花蓮分署指出，依照今日10時的監測資料，新堰塞湖壩高40公尺、面積約5公頃、水量32萬噸、面積7.6公頃，估蓄滿水量約100萬噸，如以每小時入流量8萬公噸計算，若蓄滿溢流，會在1小時內導致壩體完全潰決，時間約下午4點，不過可能因為壩體含水量太高不穩定，因此中午1點前後就有溢流，第一批水下午1點40分抵達下游。

    新生堰塞湖的滿水位水量，比上月21日形成當晚已潰流的堰塞湖2號的60萬公噸相比，蓄水量多了40萬公噸。林保署指出，依照學者估算，屆時將產生每秒560立方公尺洪峰流量，馬太鞍溪下游大馬堤防河段斷面（明利村），水位可能因此抬升0.6公尺，馬太鞍溪橋斷面水位可能抬升約0.8公尺，以馬太鞍溪上次實際洪峰上升74公分算更高。

    鳳凰颱風過境後，先前水利署疏濬的流路又被填平，水利署這兩天積極處理，在萬榮堤防已補上300公尺土堤及鼎塊，防止明利村二次受災。

    針對撤離發布範圍，林保署表示，馬太鞍溪在鳳凰颱風後，不但河道又有淤積土砂，估光復臨時堤防堤腳也有部分沖刷，已通報花蓮縣政府，以既有疏散範圍、加上颱風期間的最大淹水範圍做為最新警局疏散範圍，因此包括光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村；鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里；以及萬榮鄉明利村等地，均應維持紅色警戒狀態。

    至於原有堰塞湖今早上10時面積約6.6公頃，蓄水量約50萬噸，水位在過去59小時內下降11.7公尺，蓄水量減少約115萬立方公尺，目前下切速度已趨緩，水位變化趨於穩定。

    林業保育署花蓮分署將持續以空拍與地面監測方式監測堰塞湖動態，並滾動更新各項監測資訊。也提醒光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等警戒範圍內民眾，務必配合政府進行疏散、撤離與收容避難作業、並遠離河道，以確保安全。

    114年11月13日馬太鞍溪上游新生堰塞湖，滿水位100萬公噸，估今天下午4點溢流。（林保署花蓮分署提供）

    114年11月13日馬太鞍溪上游新生堰塞湖，滿水位100萬公噸，估今天下午4點溢流。（林保署花蓮分署提供）

