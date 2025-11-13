強制險醫療給付標準不符現況 嘉縣議員連署請願調高

嘉義縣議員陳柏麟發起連署，要求中央政府調高強制汽車責任保險醫療給付標準。（陳柏麟提供）

嘉義縣議會今天召開定期會，縣議員陳柏麟發起連署請願，指強制汽車責任保險法於1998年實施，2012年修正給付標準，但物價上漲，該標準已與民眾實際就醫診治醫療花費不符，要求中央政府正視此問題，將現行強制汽車責任保險醫療給付標準調整提高。

陳柏麟說，強制險立法目的是為保障車禍受害者迅速獲得基本保障，即時獲得理賠，但「強制汽車責任保險法」於1998年實施，2012年修正傷害醫療費用給付金額維持20萬元，相關給付合計最高220萬元；但修法至今消費者物價指數上漲20.9%，醫療給付卻未調整。

陳柏麟建議各項給付應提高，如義齒目前每齒收費約2.2萬元至3.5萬元，強制險診療費用目前義齒每齒上限僅1萬元，合計最高5萬元，應調高至少到2萬元，合計最高10萬；看護費用建議由每天最高1200元，最多30天，調高到每天1500元，最多45天；膳食費用建議由每天上限180元調高到200元；醫療材料費部分，建議由上限2萬元提高到5萬元。

陳柏麟說，此請願書已獲得議會30多位議員簽名連署，請中央政府正視民眾心聲，啟動修正強制汽車責任保險醫療給付標準。

嘉義縣議員陳柏麟發起調高調高強制汽車責任保險醫療給付標準，請願書獲得30多位議員連署。（記者林宜樟攝）

