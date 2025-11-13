森林碳匯儲存多在土壤 林試所調查發現香杉儲碳最佳

不同樹種會影響森林土壤的碳匯量。（林試所提供）

森林碳匯不僅有綠碳，森林的土壤更有豐富的碳儲存量，農業部林試所調查發現，森林儲存最多碳的地方其實是在森林土壤，佔45%，其中包含枯枝落葉與倒木等有機物質，其中香杉樹下的深層土壤碳濃度最高。

森林中儲存碳最多的地方不是樹幹，而是樹下的土壤，林試所團隊調查發現，同樣造林約40年的紅檜、台灣杉與香杉，樹下的深層土壤碳濃度有明顯差別，香杉的深層土壤碳濃度最高，紅檜居中，台灣杉則相對較低，每公頃可相差10到20噸的碳量差距，林試所指出，可透過選擇適合的造林樹種，可以大幅提升人工林在碳匯市場上的競爭力與貢獻度。

請繼續往下閱讀...

栽種人工林後，之後一定會經過修除疏伐，林試所團隊指出，修除作業確實導致林地土壤碳庫在短短1至2年內明顯降低，但長期追蹤的結果顯示修除作業經過10年的林分（年齡、樹種、密度相近的林地），在林冠回復鬱閉的條件下，不僅地表的有機層明顯增厚，連帶礦質土壤的總碳量也呈現顯著上升的趨勢。

林試所指出，修除作業確實導致林地土壤碳庫在短短1至2年內明顯降低，但長期追蹤的結果顯示修除作業經過10年後，在林冠回復鬱閉的條件，地表的有機層明顯增厚，連帶礦質土壤的總碳量也呈現顯著上升的趨勢。

林試所指出，土壤是森林碳匯的沉默力量，調查也顯示森林儲存最多碳的地方就在於土壤，因此經營人工林時應優先選擇具備優良深層土壤固碳能力的樹種，也要提高造林密度，增加枝葉等回歸土壤的數量，提高有機質累積速度等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法