中市忠明路人行道改善唯獨這段3年都不動 議員怒：已引民怨

市議員陳文政批忠明路人行道只剩一段遲遲3年未改善，民怨已生。（記者蘇金鳳攝）

台中市建設局正積極人行道改善工程，市議員陳文政今天在市政總質詢提出質疑，忠明路整條都在整修，但單單中間段西屯路到忠太西路卻遲遲未進行，而且整整延宕3年，北區的市民是二等公民嗎？要求儘速完工。

建設局長陳大田表示，市府不會沒有預算，事業單位每年度要都提報下一年度的施作計畫，除非是緊急提出的計劃要補辦；人行道及行人永續列為施政首要方針，中間這一段在期前有不佳狀況來進行修補，中央經費若到位，會從年度預算挪用，中央會補助50％，市府將來推動。

議員陳文政表示，台中市的忠明路，從西屯路到忠太西路段，當時市府有爭取中央預算，但因為事業單位無法配合遲遲未完工，他每年都問，「縫縫補補又３年」，已產生民怨，中央不補助，市府不會自己編預算補助?至今沒有一點作為。

陳文政表示，日前颱風來襲前至選區巡視，發現該路段人行道磚面破損嚴重，不僅會積水，長輩行走需閃裂縫，家長推嬰兒車更下不到車道，十分危險。他第一時間向建設局反映，但問題延宕多年，地方早已不耐。

陳文政表示，忠明路自進化北路以南，大部分路段都已完成路平與人行道更新，南及北段都已修好，但唯獨西屯路至忠太西路一直不動如山，附近住戶天天走，看到左右兩端都更新，只有中間破損不修，同一條路卻長年獨漏一段沒改善，會讓人認為市府是在「選擇性施政」，心中自然不滿。

陳文政表示，事業單位預算雖遲未下來，市府自己可以編預算修補，不要一直拖，還拖3年，叫居民如何忍受。

陳文政指忠明路有一段人行道遲未修復，已引民怨（陳文政提供）

陳文政指忠明路有一段人行道遲未修復，已引民怨。（記者蘇金鳳攝）

