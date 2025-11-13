為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    電力超人！台電近200人挺進宜蘭 泡水漏夜搶修全數復電

    2025/11/13 14:29 記者王峻祺／宜蘭報導
    台電人員泡水進行電力修復。（台電宜蘭區處提供）

    台電人員泡水進行電力修復。（台電宜蘭區處提供）

    受鳳凰颱風環流及東北季風共伴效應，宜蘭遭雨彈襲擊，共造成7千多戶停電，其中不乏集中在蘇澳、冬山及羅東等淹水重災區，台電出動近200人投入搶修，不少工程人員半身泡水、涉水進行維修，畫面曝光讓災民相當感動，讚譽他們是「電力超人」。台電表示，經全力搶修後已於13日凌晨全數復電。

    台電宜蘭區處表示，轄區有7473戶曾經停電，經出動近200位工程人員、41輛工程車、16輛昇空車、18台抽水機、19台發電機，並啟動承攬商協助搶修後，民生用電已在13日凌晨恢復供電，復電率達100％。

    宜蘭區處指出，部分飯店及商辦大樓配電室因淹水尚未抽完，待抽水完成後，將即刻派員進入配電室，針對先前泡在水裡的設備進行點檢、擦拭，設備查修，盡速恢復供電。

    台電說，強降雨造成羅東及蘇澳市區共有10餘處因淹水影響供電的地下室，導致搶修速度被迫放緩，但感謝國軍、宜蘭縣政府、台北市政府皆出動抽水機協助抽水，漏夜搶修才能完成復電。

    台電提醒，已復電地區倘若仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911 客服專線，告知停電住址及聯絡方式，搶修人員會以最快速度協助民眾進行復電。

    台電人員挺入災區搶修。（台電宜蘭區處提供）

    台電人員挺入災區搶修。（台電宜蘭區處提供）

    台電人員涉水搶修。（台電宜蘭區處提供）

    台電人員涉水搶修。（台電宜蘭區處提供）

