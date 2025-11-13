為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北汐止小一男童被強風關門而夾傷手指 校方：微創手術治療

    2025/11/13 14:16 記者黃子暘、盧賢秀、李信宏／新北報導
    新北市汐止區今（13）日中午某國小發生一年級男學生受傷事故，教育局說明事故狀況。（記者黃子暘攝）

    新北市汐止區今（13）日中午某國小發生一年級男學生受傷事故，教育局說明事故狀況。（記者黃子暘攝）

    新北市汐止區北峰國小今天（13日）中午發生一年級男童不慎受傷的意外，教育局指出，這名男童在中午12點多的用餐時段，疑似因為教室的門受強風吹動後關閉，導致手指不慎遭夾傷，老師約12點25分趕緊通報119送往汐止國泰醫院救治。

    外傳男童「手指被門夾斷」、「只剩皮膚連著」，教育局澄清說，經送醫確認，男童有小塊指甲、皮肉脫落，但並未傷及骨頭；該校校長劉國華表示，當事學生在用餐時間打開教室後門時，因瞬間強風將門吹上，才導致右手中指受傷，緊急送醫治療，雖未傷及手指骨頭，但後續仍需進行皮膚脫落部分縫合與末梢神經連結等微創手術治療。

    有關男童的傷勢細節，汐止國泰醫院表示，涉及個人隱私，不便透露。

    教育局說，學校第一時間通知護理師及家長，並由護理師先進行緊急處置，校長也全程陪同家長在醫院關心，市府已請學校持續掌握學生後續治療情形，並檢視教室門片及相關安全設施，強化用餐與下課時段的巡查與安全提醒，避免類似事件再發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播