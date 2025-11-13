新北汐止小一男童被強風關門而夾傷手指 校方：微創手術治療

新北市汐止區今（13）日中午某國小發生一年級男學生受傷事故，教育局說明事故狀況。（記者黃子暘攝）

新北市汐止區北峰國小今天（13日）中午發生一年級男童不慎受傷的意外，教育局指出，這名男童在中午12點多的用餐時段，疑似因為教室的門受強風吹動後關閉，導致手指不慎遭夾傷，老師約12點25分趕緊通報119送往汐止國泰醫院救治。

外傳男童「手指被門夾斷」、「只剩皮膚連著」，教育局澄清說，經送醫確認，男童有小塊指甲、皮肉脫落，但並未傷及骨頭；該校校長劉國華表示，當事學生在用餐時間打開教室後門時，因瞬間強風將門吹上，才導致右手中指受傷，緊急送醫治療，雖未傷及手指骨頭，但後續仍需進行皮膚脫落部分縫合與末梢神經連結等微創手術治療。

請繼續往下閱讀...

有關男童的傷勢細節，汐止國泰醫院表示，涉及個人隱私，不便透露。

教育局說，學校第一時間通知護理師及家長，並由護理師先進行緊急處置，校長也全程陪同家長在醫院關心，市府已請學校持續掌握學生後續治療情形，並檢視教室門片及相關安全設施，強化用餐與下課時段的巡查與安全提醒，避免類似事件再發生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法