宜蘭淹水父推竹筏「連人帶機車」護送愛女上班 熱血護理師堅守崗位

宜蘭一名林姓護理師昨天騎車登竹筏渡水趕上班，老父涉水沿路護送。（圖取自張亮軒臉書）

受鳳凰颱風暴雨影響，宜蘭五結鄉低漥地區昨天一片汪洋，一名林姓護理師為了到醫院照顧病人，冒險將機車騎上竹筏渡水上班，老父親以涉水方式在旁保護女兒安全，畫面相當感人。羅東博愛醫院小兒科主治醫師張永青今天（13日）PO文，大讚護理師不僅是對病人的責任，更是出自對同事的愛。

五結鄉五十二甲濕地一帶，昨天經過大雨襲擊淹水嚴重，一名林姓護理師要赴醫院上班，但道路淹水及膝，車輛無法進出，父親使用竹筏運送，護理師連人帶車騎上竹筏渡水，父親神情緊繃涉水警戒。五結鄉民代張亮軒拍下影像上網，網友大讚護理師敬業，父親全力護送女兒畫面也很感人。

騎機車登竹筏渡水趕上班的熱血護理師，在哪個醫療院所服務？也引起網友熱議，張永青揭開謎底，直指她是羅東博愛醫院兒童病房護理師，昨天如果沒有到醫院接班，大夜班同仁就下不了班。

張永青在文中指出，「一張照片的價值，在於那瞬間訴說了多少事，不僅是對病人的責任，更是出自對同事的愛，颱風天妳不出門去接班，大夜的同事就離不開崗位下不了班，老父親對女兒的呵護令人動容，我家兒童病房護理師穩住竹筏上的機車坐乘，表示核心肌群強度很不錯喔」。

網友留言，「超感動」、「眼淚直流的感覺」、「溫暖，值得分享」。

宜蘭暴雨，五結鄉五十二甲濕地一帶昨天一片汪洋，路面水深及膝。（圖取自張亮軒臉書）

護理師順利渡水後打電話向同事報平安。（圖取自張亮軒臉書）

羅東博愛醫院醫師張永青PO文，大讚林姓護理師不僅是對病人的責任，更是出自對同事的愛。（圖取自張永青臉書）

