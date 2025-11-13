為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆暴雨未放假引討論 議員林旻勳促分區停班課

    2025/11/13 15:11 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆八斗子調和街淹水一度造成交通中斷。（記者盧賢秀攝）

    基隆市日前因鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應降大雨，多處土石坍塌及積淹水，議員林旻勳今天在總質詢中，認為雙北市都有局部地區放假，要求市府研議分區或時段性放假等彈性措施，市民安全比較重要。市長謝國樑表示，與雙北脫鉤或是分區停班課都不是問題，停班課標準也應因應極端氣候有所調整。

    基隆市11日暴雨沒放假，發生多起災情，但桃園市放假、雙北市局部地區放假，議長童子瑋臉書貼文「基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步，而忽略市民安全」引起論戰。

    無黨籍議員林旻勳今天質詢指出，11日大雨新北市瑞芳鄰近地區發生土石坍塌及積淹水等災情，瑞芳區前一天就決定放假了，但基隆相鄰的區域卻沒有放假，車輛減班民眾上班上學受影響，也確實發生災情，他建議為了市民安全，在敏感地區或預估危險區域可以分區、分時段放假。

    謝國樑表示，無論是基隆與雙北脫鉤獨立宣布停班課訊息，或是分區停班課都沒有問題，但「如何放」才是問題。謝國樑指出，目前颱風停班課的標準是依據現有的《天然災害停止上班及上課作業辦法》相關規定，但現行雨量都是以24小時降雨來評估，以現今極端氣候狀況來看，短時強降雨致災的可能性更高，現行規定並未考量進去。市府將與氣候專業團隊，探討比較貼近現實的規範和標準。

    基隆中山二路擋土牆馬尾石坍塌壓斷瓦斯管。（記者盧賢秀攝）

