為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南梅嶺多條步道 搭「台灣好行」登山健行、泡溫泉

    2025/11/13 14:23 記者蔡文居／台南報導
    南市梅嶺風景區擁有多條登山步道，其中伍龍步道適合親子同遊。（記者蔡文居攝）

    南市梅嶺風景區擁有多條登山步道，其中伍龍步道適合親子同遊。（記者蔡文居攝）

    台南市梅嶺風景區擁有多條登山步道，適合親子同遊，南市觀旅局今天推薦大家搭乘「台灣好行」梅嶺線，一路暢遊玉井、楠西至龜丹，不僅可以登山健行、溫泉泡湯，還能品味在地梅子料理等美食及購物，讓山林風光與暖心體驗一次滿足。

    南市觀旅局表示，梅嶺風景區擁有多條登山步道，從坡度平緩、適合親子的「伍龍步道」、老梅林環繞的「觀音步道」，到具歷史意義的「梅峰古道」與挑戰視野開闊的「梅龍步道」，這些步道皆匯集於稜線步道，可輕鬆登山賞景，回程可至龜丹溫泉泡湯。龜丹溫泉為清澈無味的弱鹼性碳酸泉，素有「美人湯」之稱，環境清幽、山林包圍，極適合健行後紓壓。

    觀旅局長林國華表示，台灣好行梅嶺線假日往返各9班次，共18班次，遊客自玉井轉運站轉乘即可輕鬆上山。民眾只要購買「梅嶺線一日票」，即可免費搭乘「綠21」小黃公車前往龜丹溫泉區，目前「梅嶺線一日票」在「台南輕鬆遊」平台上線上販售，推薦遊客趕緊把握限量5折優惠，只要50元銅板價即可暢遊。

    另外，觀旅局也與沿線在地特約商店合作推出套票優惠，包括玉井「遇見果香芒果冰舖」消費滿299元贈飲品、「家婿烘焙工房」伴手禮95折、「玉井阿月芒果冰」消費贈冰淇淋球、「66號商舖」甜甜圈買10送2等好康，以及龜丹地區「龜丹溫泉體驗池」及「龜丹六二溫泉山房」的泡湯優惠，邀請遊客品嘗梅子雞料理的同時，邊玩邊享受在地特色。詳細資訊請上「台灣好行」官網及「台南旅遊網」查詢。

    南市梅嶺風景區有小百岳竹子尖， 而沿梅峰古道可登上梅峰。（記者蔡文居攝）

    南市梅嶺風景區有小百岳竹子尖， 而沿梅峰古道可登上梅峰。（記者蔡文居攝）

    台灣好行梅嶺線假日往返各9班次，共18班次，遊客自玉井轉運站轉乘即可輕鬆上山。（南市觀旅局提供）

    台灣好行梅嶺線假日往返各9班次，共18班次，遊客自玉井轉運站轉乘即可輕鬆上山。（南市觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播