台南梅嶺多條步道 搭「台灣好行」登山健行、泡溫泉

南市梅嶺風景區擁有多條登山步道，其中伍龍步道適合親子同遊。（記者蔡文居攝）

台南市梅嶺風景區擁有多條登山步道，適合親子同遊，南市觀旅局今天推薦大家搭乘「台灣好行」梅嶺線，一路暢遊玉井、楠西至龜丹，不僅可以登山健行、溫泉泡湯，還能品味在地梅子料理等美食及購物，讓山林風光與暖心體驗一次滿足。

南市觀旅局表示，梅嶺風景區擁有多條登山步道，從坡度平緩、適合親子的「伍龍步道」、老梅林環繞的「觀音步道」，到具歷史意義的「梅峰古道」與挑戰視野開闊的「梅龍步道」，這些步道皆匯集於稜線步道，可輕鬆登山賞景，回程可至龜丹溫泉泡湯。龜丹溫泉為清澈無味的弱鹼性碳酸泉，素有「美人湯」之稱，環境清幽、山林包圍，極適合健行後紓壓。

觀旅局長林國華表示，台灣好行梅嶺線假日往返各9班次，共18班次，遊客自玉井轉運站轉乘即可輕鬆上山。民眾只要購買「梅嶺線一日票」，即可免費搭乘「綠21」小黃公車前往龜丹溫泉區，目前「梅嶺線一日票」在「台南輕鬆遊」平台上線上販售，推薦遊客趕緊把握限量5折優惠，只要50元銅板價即可暢遊。

另外，觀旅局也與沿線在地特約商店合作推出套票優惠，包括玉井「遇見果香芒果冰舖」消費滿299元贈飲品、「家婿烘焙工房」伴手禮95折、「玉井阿月芒果冰」消費贈冰淇淋球、「66號商舖」甜甜圈買10送2等好康，以及龜丹地區「龜丹溫泉體驗池」及「龜丹六二溫泉山房」的泡湯優惠，邀請遊客品嘗梅子雞料理的同時，邊玩邊享受在地特色。詳細資訊請上「台灣好行」官網及「台南旅遊網」查詢。

南市梅嶺風景區有小百岳竹子尖， 而沿梅峰古道可登上梅峰。（記者蔡文居攝）

台灣好行梅嶺線假日往返各9班次，共18班次，遊客自玉井轉運站轉乘即可輕鬆上山。（南市觀旅局提供）

