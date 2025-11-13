為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    只回印刷地、不答是否台灣團隊？疑中資披皮出版社回應引爆網友怒火

    2025/11/13 14:48 即時新聞／綜合報導
    尋葉文化僅針對部分網友的疑問作出回應，並未回覆團隊成員是否都為台灣人；圖為《陷阱》。（圖擷取自@hae_rr社群平台「X」）

    近日在臉書、噗浪、Threads等社群平台延燒的疑中資披皮出版社尋葉文化，昨（12）日在噗浪（Plurk）回覆部分網友問題，但用字遣詞非台灣人常見用法，且並未回覆團隊成員是否全為台灣人、書籍內容是否無刪減等問題，反而加深台灣網友懷疑。

    針對翻譯部分，是否為台灣譯者，尋葉文化回覆，若原作已有線上譯稿，會直接購買授權，並經由台灣校對團隊，進行3輪審核後再行印製；而尚未有譯稿的作品，會聘請台灣譯者負責翻譯，在完成後送交版權方確認。

    由於與尋葉文化似乎關係匪淺的一豆文化被網友挖出，僅是在台有營業登記，實際印刷、設計、銷售都在中國進行，有網友質疑尋葉文化是否也比照辦理？尋葉文化聲稱，會在台灣進行印刷，未來的活動也都會以台灣讀者為優先考量，「簽售會」（簽書會）也是在台灣舉辦。

    近日在台灣發售的限制級BL韓國漫畫多以「神聖無碼」吸引韓國、日本書粉爭相購買，因此台灣書粉也很期待新代理出版社能否「原汁原味」呈現，而尋葉文化的回覆耐人尋味，僅說明會盡力與版權方爭取無聖光版本的授權。

    尋葉文化回答問題避重就輕，對於「團隊成員是否都為台灣人？」、「出版的內容會砍肉嗎？」、「為什麼虐美人是從外傳開始？」、「簽約前想到台灣讀者嗎？還是想到的是人民幣呢？」、「跟一豆文化是關聯企業嗎？」、「和中國海棠文學有關嗎？」等疑問，完全沒有回應，讓原本滿心期待的書粉、網友們認為疑點重重，覺得反正是賣給中國人的書，不需要有任何期待。

