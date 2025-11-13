台中廚餘車路上趴趴走引質疑 盧秀燕：會請業者加蓋

市議員江和樹質疑廚餘車的廚餘桶滿載，令人擔心（江和樹提供）

非洲豬瘟幸無其他案場感染，民眾黨中市議員江和樹今天在市政總質詢詢問廚餘究竟要如何處理？若全部要焚化會影響焚化爐壽命，他更在現場秀出影片，有一輛載滿廚餘桶的車輛未蓋蓋子在道路行駛，萬一溢出怎麼辦?要求市府要好好處理；市長盧秀燕要求環保局提醒業者務必加蓋。

環保局副局長陳政良表示，會再提醒36家廚餘業者要加蓋，先前有議員揭露一案已依據廢棄物清理法開罰1200至6000元，但重點不是要加蓋子，而是要載運過程中，保證不會溢出，不會有臭味，若民眾檢舉，發現有溢出問題就要開罰。

請繼續往下閱讀...

議員江和樹今天在市議會指出，廚餘究竟要如何處理？日前他看到有廚餘業者，載著滿滿的廚餘的廚餘桶，萬一溢出該如何?市府應該要處理。

盧秀燕表示，垃圾掩埋場埋廚餘合法，台南及高雄都如此，但觀感不好，中央也注意到了，因此改由焚化爐來焚燒，但是會有戴奧辛等問題，因此一星期要驗一次戴奧辛。

盧秀燕指出，至於廚餘載運，會要求業者加蓋子。

市議員江和樹質疑廚餘車的廚餘桶滿載，令人擔心（江和樹提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法