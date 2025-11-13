推廣多喝國產鮮奶 2025台南柳營牛奶節11/22登場

柳營區公所22日將在德元埤荷蘭村舉辦2025台南柳營牛奶節，提供鮮乳、牛奶饅頭、優格試吃品嘗。（記者楊金城攝）

「牛乳之鄉」台南柳營區擁有全台最完善的八翁酪農區，是國產優質鮮乳的重要供應基地。為推廣多喝國產鮮乳、柳營鮮乳品牌與觀光特色，柳營區公所22日將在德元埤荷蘭村舉辦2025台南柳營牛奶節，提供鮮乳、牛奶饅頭、優格試吃品嘗，想到乳鄉旅遊不容錯過。

八翁酪農區現有53家牧場約9000頭乳牛，柳營牛奶節開辦14年來成為柳營最具地方特色的產業活動，今年以推廣在地乳業與食農教育為主軸，結合八翁酪農專業區的產業特色，推出雙層巴士觀光列車、鐵馬騎行、小農市集、乳製品免費試吃、乳牛互動體驗及乳牛彩繪DIY創作，現場不僅讓民眾能近距離了解乳品生產過程，更以寓教於樂的方式推廣農業知識。

柳營區公所今天（13日）為柳營牛奶節宣傳行銷，22日當天在活動現場特別以木柵欄與牧草為元素打造乳牛互動體驗區，呈現濃厚的田園牧場風情，讓民眾體驗餵食牧草，成為最受矚目的打卡景點，並有消費集點、打卡送禮活動，同時邀請在地酪農與乳製品品牌共同展售，展現柳營國產鮮乳產業魅力，鮮乳、牛奶饅頭、優格各提供200份試吃，讓民眾在香醇乳香中感受地方產業的深厚底蘊。

柳營區長劉發仲表示，柳營牛奶節不僅是場親子同樂的活動，更是推動地方產業升級與觀光的平台，公所未來將持續結合產業、文化與教育，打造更具魅力的乳鄉品牌形象，行銷柳營的特色產業與觀光。

柳營牛奶節由公所、農會輪流舉辦，今年應由農會舉辦，但因仍在丹娜絲災後復原，由柳營公所連二年舉辦，柳營農會總幹事蔡嘉浤說，農會生產牛奶包子、饅頭、軟糖、酥棒受市場歡迎，未來將持續研發新品項推廣柳營國產鮮乳。

柳營區長劉發仲（右）、柳營農會總幹事蔡嘉浤（左）為柳營牛奶節宣傳。（記者楊金城攝）

