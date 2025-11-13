為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    萬榮明利村水退「黑泥淹1樓高」 公所：先搶通花45聯外道路

    2025/11/13 14:30 記者花孟璟／花蓮報導
    萬榮鄉災後慘況，道路、民宅被泥淹沒半層樓到一樓高。（Thread帳號tiandada3604提供）

    萬榮鄉災後慘況，道路、民宅被泥淹沒半層樓到一樓高。（Thread帳號tiandada3604提供）

    馬太鞍溪堰塞湖在鳳凰颱風期間發布紅色警戒，南岸的光復鄉這次災情較輕微，但北岸的萬榮鄉明利村這次卻是遭大水從堤防末端入侵部落，今天大水退去只剩涓涓細流，但馬太鞍聚會所前及附近民宅仍被黑泥淹沒將近一樓高！萬榮鄉長梁光明強調，水利署上午已堵住堤防口，水已經沒有繼續進入馬太鞍部落，接下來會先搶通花45鄉道，由於下午4點堰塞湖又要溢流，已持續宣導民眾不要回家。

    馬太鞍溪左岸的萬榮鄉與南邊的光復鄉只有一溪之隔，9月23日大水沒有淹到萬榮鄉明利村馬太鞍部落，這次卻成了受災戶，主要原因被指向萬榮堤防尾端往西邊仍有約300公尺的缺口需要補，今天凌晨3點水利署已在連續55小時趕工後，以300多公尺長土堤及鼎塊補上缺口。

    萬榮鄉長梁光明說，目前明利村遭到淹沒的民宅約有10戶，水流已沒有再進入村莊，由於明利村主要聯外道路是花45鄉道，剩下唯一通路萬榮林道又陡峭狹窄，地點偏僻，鏟子超人自行前來也不方便，接駁都是問題，暫時沒有規劃讓鏟子超人來清理民宅，國軍也暫時待命中，先把主要工作放在打通聯外道路，有300多公尺長度、高達半公尺至一公尺的厚厚泥砂需要清開。

    針對又有新生堰塞湖，估下午4點潰流，梁光明說，目前居民都已經撤到收容所很安全，疏散撤離人數共計17戶52人，其中依親32人、收容所20人，今日萬榮鄉都仍是停班停課狀態，呼籲民眾不要離開收容所。

    萬榮鄉災後慘況，道路、民宅被泥淹沒半層樓到一樓高。（Thread帳號tiandada3604提供）

    萬榮鄉災後慘況，道路、民宅被泥淹沒半層樓到一樓高。（Thread帳號tiandada3604提供）

