    首頁 > 生活

    新竹縣芎林鄉桶柑、茂谷柑農損 今起受理現金救助申請

    2025/11/13 14:06 記者廖雪茹／新竹報導
    9到10月日曬高溫，造成芎林鄉部分桶柑果皮黃化及褐化的災情。（新竹縣政府提供）

    9到10月日曬高溫，造成芎林鄉部分桶柑果皮黃化及褐化的災情。（新竹縣政府提供）

    今年9月持續酷熱，10月中下旬卻連續降雨，新竹縣芎林鄉部分桶柑因日曬高溫、茂谷柑則是受雨影響，雙雙出現農損災情；縣府表示，農業部昨公告芎林鄉為辦理桶柑及茂谷柑農業天然災害現金救助地區，每公頃救助金為8萬元，今起至11月26日止受理農民提出申請。

    農業處表示，9到10月日曬高溫，造成芎林鄉部分桶柑果皮黃化及褐化的災情；10月中、下旬連續降雨，再造成芎林鄉部分茂谷柑出現裂果及落果的災情。新竹縣政府邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署新竹辦事處勘災，確認後函請農糧署陳轉農業部申請公告現金救助。

    凡符合農業天然災害救助辦法第5條的農民，桶柑及茂谷柑損失率達20%以上者，可申請救助；未達20%者不予救助。長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。但長期作農產品經中央主管機關另行公告者，不在此限。

    農業處提醒，這次現金救助公告受理期限，自11月13日起至11月26日止，受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，逕向轄區公所依限提出申請，縣府也會函文請公所動員人力，以加速現金救助時效，俾利儘速完成救助作業協助農民復耕。

    9到10月日曬高溫，造成芎林鄉部分桶柑果皮黃化及褐化的災情。（新竹縣政府提供）

    9到10月日曬高溫，造成芎林鄉部分桶柑果皮黃化及褐化的災情。（新竹縣政府提供）

    10月中、下旬連續降雨，造成芎林鄉部分茂谷柑出現裂果及落果的災情。（新竹縣政府提供）

    10月中、下旬連續降雨，造成芎林鄉部分茂谷柑出現裂果及落果的災情。（新竹縣政府提供）

    10月中、下旬連續降雨，造成芎林鄉部分茂谷柑出現裂果及落果的災情。（新竹縣政府提供）

    10月中、下旬連續降雨，造成芎林鄉部分茂谷柑出現裂果及落果的災情。（新竹縣政府提供）

