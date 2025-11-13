講出來！超商推出新飯糰「韓素燒若」 發音笑瘋近160萬台灣人

近來全家便利商店一款名為「韓素燒若飯糰」的新品，意外在網上掀起熱烈討論。（圖擷取自「FamilyMart 全家便利商店」官網）

台灣人十分熱衷在日常生活加入「諧音哏」、「冷笑話」等逗人發笑的歡樂元素，連帶影響業者推出活動、設計新商品時，也會將相關元素融入其中。近來全家便利商店發售一系列以「素食」為主的餐點，其中有一款飯糰名為「韓素燒若」意外在網上爆紅，大批網友自首在唸它的名字時，完全無法忍住不笑出來！

據了解，這款名叫「韓素燒若」的飯糰，目前在臉書、Threads等社群平台獲得大批網友討論，一些網友指出，它的名字是採用「諧音哏」，發音接近葷食「韓式燒肉」；但有其他網友反駁，認為名字並非諧音哏而是「台灣國語」。隨著相關話題在網上發酵，全家小編也在Threads上邀請大家，一起大聲唸出「韓素燒若飯糰」這6字。

請繼續往下閱讀...

不少網友照做後，頓時笑得東倒西歪，「莫名戳中笑」、「舌頭打結了」、「唸出來自己都先笑了」、「我唸『韓素騷落換團』」、「取名的時候是不是用語音打字啊」、「我如果是外國人，學中文也不能用」、「唸了好多遍終於懂了，以為要用台語發音」、「為什麼唸一唸變換團，我明明是看著字念」、請用台灣國語念~必須是阿嬤教的發音才準、「這個應該是阿港伯會ㄋㄟˋ的，知道他的人，應該都過50了」。

另有網友好奇，為何台灣素食食品會被業者使用「若」這個字，像是若燥飯、牛若麵、燒若飯、積若飯等。有內行人跳出來解釋，這是提供素食的業者為了「區別葷素」，特意使用不會明顯出現與肉類有關、但又與大眾熟知的肉類「諧音」或「同音」字，而「若」的發音正好接近「肉」，這項冷知識曝光後，在網上掀起另一波討論潮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法