    首頁 > 生活

    八里左岸4K即時影像上線YouTube 淡江大橋同框璀璨

    2025/11/13 13:28 記者黃政嘉／新北報導
    八里左岸即時影像可看見淡江大橋。（翻攝「新北旅客New Taipei Tour」YouTube）

    八里左岸即時影像可看見淡江大橋。（翻攝「新北旅客New Taipei Tour」YouTube）

    新北市觀光旅遊局繼淡水漁人碼頭、中和烘爐地、瑞芳九份、十分瀑布等熱門景點後，第5支即時影像「八里左岸」也已正式上線新北旅客YouTube頻道，透過4K高畫質即時影像，民眾不僅能24小時線上欣賞八里左岸的河岸風光，還能看見明年5月將完工通車的淡江大橋。

    八里左岸即時影像已於「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道（（https://www.youtube.com/watch?v=di-4DCblWq4））上線，觀旅局表示，4K超高畫質攝影機設置在八里左岸最佳觀景位置，不僅能清晰捕捉淡江大橋橫跨淡水河的雄偉姿態，更可眺望對岸淡水老街景象，以及渡輪穿梭兩岸的海上風情，夕陽西下角度與淡江大橋同框、淡水萬家燈火倒映河面的璀璨夜景，都是攝影絕佳時機。

    觀旅局長楊宗珉指出，八里左岸即時影像的上線別具意義，不僅可即時見證淡江大橋從完工到通車的過程，更將成為2026跨年煙火的最佳線上觀賞平台，透過淡水漁人碼頭與八里左岸2支即時影像的雙岸視角，民眾可從不同角度欣賞跨年煙火的絢爛，此外，明年淡江大橋通車後，全球旅客都能透過即時影像，一睹這座世界級橋樑的風采。

    觀旅局表示，今年截至10月，新北旅客YouTube頻道的即時影像直播總觀看次數已達183萬次，境外瀏覽比例達17.1%，八里左岸即時影像的加入，將使新北市的線上觀光網路更加完整，滿足不同旅客的需求。

    淡水八里黃昏夕陽美景。（新北市觀旅局提供）

    淡水八里黃昏夕陽美景。（新北市觀旅局提供）

