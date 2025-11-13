為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「鳳凰追飛龍」香港上空現夢幻奇景 天文台認證看到的人超幸運

    2025/11/13 14:23 即時新聞／綜合報導
    香港天空9日黃昏時刻出現猶如「飛龍在天」彩雲。（擷取自香港天文台臉書）

    香港天空9日黃昏時刻出現猶如「飛龍在天」彩雲。（擷取自香港天文台臉書）

    鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，在此之前卻疑在香港上空製造神奇景象，許多香港民眾於9日黃昏不約而同見到有條「彩龍」在天上飛，嘖嘖稱奇指是「吉祥預兆」，並在網上掀起討論，還有網友形容是「鳳凰追飛龍，愛的現象」。香港天文台昨天（12日）出面拆解奇景，表示這其實是浪形雲和虹彩雲的完美配合傑作。

    香港天文台臉書公布多張照片顯示，9日傍晚，在香港元朗錦田、青馬大橋、荃灣、東涌、屯門等地，均有民眾拍到被染成一片夢幻紫紅、橘紅的天空中，出現一條彩色雲帶，宛如「一條飛龍在天」。

    香港天文台解釋，要形成捲曲的浪形雲，要有兩股不同速度或溫度的氣流在空中交會，移動較慢的那層空氣會切入移動較快的另一層空氣，使後者的形狀被扭曲成一個個波浪。當浪形雲上方的空氣被迅速向上抬升時，凝結成一層薄雲，剛好與陽光產生繞射作用，而形成虹彩雲這個特殊光學現象。

    香港天文台表示，「是不是好兆頭不確定，但可以親眼見到的人一定非常幸運！」

