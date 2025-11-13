雲林二期花生進入產季 7鄉鎮提供194處72公里曝曬場

雲林縣二期花生將進入盛產季，縣府與7公所協段申請路權，提供194處合法曝曬場。（記者李文德攝）

雲林縣是全國花生產量最大縣市，產量占7成左右，每年11月左右二期作花生進入採收期，考量農民曝曬花生需求，縣府與20鄉鎮市公所規劃封路曬場，初步盤點已有194處曝曬場，總長超過72公里。縣府表示，將請公所函文給警局，請各員警加強曬場巡視。

雲林縣二期作花生約7510公頃，相較一期作3543公頃，增加接近一倍，主要種植產地分布在元長鄉、土庫鎮、虎尾鎮、北港鎮等地，兩期作花生產量平均超過3萬公噸，占全國產量70％。今天上午不少農民趁颱風過境後，趕緊將蓋好帆布的花生掀起，繼續讓太陽曝曬。土庫張姓花生農表示，今年二期花生逢閏6月，大約下週將進入盛產期，比以往晚約半個月。

不過花生採收後必須乾燥，多數農民會先曝曬後再販售，獲取較高收益，但過去農民缺乏大型曝曬場地，有的選擇在住家前曝曬、有的則是選擇在道路曝曬，但影響交通安全疑慮，更有遭竊風險，縣府考量農民需求，和各地鄉鎮公所協調規畫合法曬場，為花生申請路權。

縣府農業處長魏勝德表示，日前邀各公所協調，以較無人經過路段申請路權，規劃合法曝曬場，二期作共有7公所設置，分別為莿桐鄉2處、崙背鄉55處、東勢鄉5處、麥寮鄉7處、虎尾鎮53處、土庫鎮71處、大埤鄉1處，合計共有194處合法曬場，總長大約72公里。

7鄉鎮中，土庫鎮的合法曝曬場為最多，鎮長陳特凱表示，即日起至12月31日，公所已申請12里共28.98公里的曝曬場，農民可至公告路段曝曬，呼籲農民要做好交通維持及安全防護措施，若需三角錐、閃光燈可洽詢里辦公處借用。

雲林縣警局表示，不少花生將曝曬於道路，為守護農民財產會啟動「護農專案」，請各警分局加強轄區的巡邏，縣警局外勤隊也會於出勤時前往巡視。

農民趁著天氣放晴，趕緊將帆布移開。（記者李文德攝）

