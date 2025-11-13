為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮馬太鞍溪新堰塞湖估下午4點溢流 光復鄉即起停班停課

    2025/11/13 13:05 記者花孟璟／花蓮報導
    馬太鞍溪再次出現新生堰塞湖。（林保署提供）

    馬太鞍溪再次出現新生堰塞湖。（林保署提供）

    花蓮縣政府昨晚在紅色警戒尚未解除前，宣布今天光復鄉恢復上班上課，但今天早上林保署空拍發現山區又新生堰塞湖，中午林保署通知花蓮縣府，預估新生堰塞湖將在今天下午4點溢流，花蓮縣政府下午12點50分發出快訊，通知光復鄉民眾下午1點起停止上班上課。

    災民怒批，在外縣市避難的人昨天晚上和今天一大早馬不停蹄趕回光復上班，結果現在才宣布要避難，是把民眾被當猴子耍？

    縣府下午12點50分發出馬太鞍溪堰塞湖撤離通知，縣府指出，依據林業及自然保育署花蓮分署今天12點30分通知，預估今日下午16:00時馬太鞍溪新堰塞湖將發生溢流。光復鄉今天下午1點起停止上班上課，請民眾依照原疏散撤離計畫，撤離警戒範圍、確實安置收容或落實垂直撤離。

    林保署通知花蓮縣政府，新生堰塞湖今天下午4點溢流，縣府臨時通知下午1點光復鄉停止上班上課。（縣府臉書截圖）

    林保署通知花蓮縣政府，新生堰塞湖今天下午4點溢流，縣府臨時通知下午1點光復鄉停止上班上課。（縣府臉書截圖）

    光復鄉因為今天恢復上班上課，學校內安置的災民被通知離開，結果下午馬上就停止上班上課。（記者花孟璟攝）

    光復鄉因為今天恢復上班上課，學校內安置的災民被通知離開，結果下午馬上就停止上班上課。（記者花孟璟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播