花蓮馬太鞍溪新堰塞湖估下午4點溢流 光復鄉即起停班停課

馬太鞍溪再次出現新生堰塞湖。（林保署提供）

花蓮縣政府昨晚在紅色警戒尚未解除前，宣布今天光復鄉恢復上班上課，但今天早上林保署空拍發現山區又新生堰塞湖，中午林保署通知花蓮縣府，預估新生堰塞湖將在今天下午4點溢流，花蓮縣政府下午12點50分發出快訊，通知光復鄉民眾下午1點起停止上班上課。

災民怒批，在外縣市避難的人昨天晚上和今天一大早馬不停蹄趕回光復上班，結果現在才宣布要避難，是把民眾被當猴子耍？

縣府下午12點50分發出馬太鞍溪堰塞湖撤離通知，縣府指出，依據林業及自然保育署花蓮分署今天12點30分通知，預估今日下午16:00時馬太鞍溪新堰塞湖將發生溢流。光復鄉今天下午1點起停止上班上課，請民眾依照原疏散撤離計畫，撤離警戒範圍、確實安置收容或落實垂直撤離。

林保署通知花蓮縣政府，新生堰塞湖今天下午4點溢流，縣府臨時通知下午1點光復鄉停止上班上課。（縣府臉書截圖）

光復鄉因為今天恢復上班上課，學校內安置的災民被通知離開，結果下午馬上就停止上班上課。（記者花孟璟攝）

