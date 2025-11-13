商家向縣長陳情反對設人行道 斗六市長林聖爵：不是店家說了算

反對民生南路建置人行道，數十名自救會成員到雲林縣議會陳情。（記者黃淑莉攝）

雲林縣斗六市民生南路數10名商家、住戶今（13）日前往雲林縣議會向縣長張麗善陳情，堅決反對斗六市民生南路建置人行道；張麗善回應，人行道是重要政策，但要考量因地制宜，執行單位在斗六公所，會再與公所商討，創造雙贏。斗六市長林聖爵表示，「還路於民」這是有遠見的政策，也是為了整體市民的人行安全著想，對城市發展有幫助。

斗六市公所規劃在大同路、民生南路、成功路3條市區道路建置人行道，全長4.4公里，總經費1億600萬元，國土署補助88%、公所自籌12%，其中15米民生南路雙向要增設各長950公尺，寬1.5公尺人行道。

請繼續往下閱讀...

反對民生南路建置人行道，數十名自救會成員手持「顧商圈生存、保交通順暢」、「公所溝通要充分、政策不要硬推動」、「要安全也要經濟」布條及看板，前往議會陳情。

民生南路自救會蔡明錡表示，民生南路是市區重要道路，每日人車往來頻繁，設置人行道勢必造成交通壅塞，更會造成商圈衰退、經濟下滑，行人安全重要，自救會訴求先蓋停車場，解決停車場再把路霸問題處理。

張麗善接下自救會陳情書後指出，人行步道是好的設計，但也要因地制宜審慎考量，民生南路人行道建置執行單位是斗六市公所，會再與公所商討，在不影響用路人、商家及居民的權益下，創造雙贏。

林聖爵表示，施作前會再召開說明會溝通，城市的進步不是店家說算，是斗六市民說的算，他是「斗六市長」、不是「民生南路市長」，他要強調「還路於民這才是公道」，民生南路被占用，行人與車爭道險象環生，建置人行道過程中公所受到市民指責、民代壓力，公所都承受下來，因為這是對市民最好的建設，有責任、義務把好的建設做好，人行道的建置有必要。

斗六市長林聖爵拿出公所先前拍攝民生南路被占用及行人走在車道險象環生景象，強調支持人行道建置立場。（記者黃淑莉攝）

斗六民生南路為15米寬道路，市公所爭取國土署補助將建置人行道。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長接下民生南路自救會陳情書後說明會與執行單位斗六市公所商討。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法