網讚爆好市多雞湯「沒藥味又超好喝」 唯一缺點讓人哭笑不得

網友推薦必回購的一款冷凍雞湯，缺點竟然是雞肉太多。（圖取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

最近降溫，漸漸有深秋入冬的感覺，適合來碗暖呼呼的雞湯，暖手又暖胃，有網友推薦美式賣場好市多（Costco）的一款冷凍雞湯，煮好的香氣讓他很意外，沒有苦苦的中藥味，清甜回甘好喝，留言區有購買過的網友回說，這款湯什麼都好，缺點就是「肉太多」。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，看到網紅開箱，剛好到好市多，想說冬天到了嚐新口味，湯頭好喝，雞肉口感紮實，沒有粉感，雞皮也QQ的，人蔘鬚有看到本體的，另外枸杞、紅棗也都有，真的跟現煮的沒有什麼差別，退冰加熱就能喝到這麼優秀的雞湯，他肯定會回購。

請繼續往下閱讀...

留言區有買過這家雞湯的網友分享「推黑蒜雞湯也不錯，都是雞腿肉嫩湯頭好喝」、「覺得這款驚豔的是肉很嫩，不會柴，湯頭也好喝」、「很不錯，湯頭好，肉也好吃」、「昨天剛煮，真的滿好喝的，唯一缺點是肉太多」。

原PO提到，由於煮起來大概是2-3人份，當3菜1湯的配湯很剛好；如果一個人的話，他覺得可以加白飯或是麵線下去一起煮，冬天吃上1碗應該會很滿足。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法