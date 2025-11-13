強制險給付額13年未調 立委偕民團籲至少調到350萬

在「世界交通受害者紀念日」前夕，民進黨立委林月琴（左二）、賴惠員（右二）、徐富癸（右一）與台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜（左一）共同舉行記者會，呼籲檢討汽車保險訂價與收費機制。（記者方賓照攝）

在「世界交通受害者紀念日」前夕，民進黨立委林月琴、賴惠員、徐富癸與台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜共同舉行記者會，呼籲檢討汽車強制險訂價與收費機制，有效透過保險機制遏止駕駛人違規行為，達到「誰安全、誰省錢」原則；同時檢討13年未調整的死亡及失能給付標準，盡速將現行200萬元給付額提高到至少350萬以上，以保障受害者家屬。

林月琴等人指出，台灣已於2023年制定「道路交通安全基本法」，宣示零死亡願景，但近3年整體道安事故案件仍舊居高不下。雖然死亡人數自2022年3064人略為下降為2024年2950人，但受傷人數與案件數皆呈現惡化趨勢，分別增加約5%，顯見道安政策與傷害防制機制的改革，依舊迫切。

請繼續往下閱讀...

林月琴表示，國內強制險的現行試算機制，因長年缺乏交通違規資料與保險資料的串連，導致訂價與收費始終混亂。一方面，在台灣發生交通事故，並非都有違規，但卻仍會被註記為違規肇事；另一方面，有高風險的違規紀錄，卻又不會反映在保費上。

林月琴說，由於強制險長期不公平且不合理的訂價與收費機制，導致給付額已長達13年未能調整，始終凍結在200萬元，這樣的理賠額度，已失去強制汽車責任保險法的立法目的與精神，更無法提供受害者及其家屬適當且合理的保障。

賴惠員指出，13年來物價、薪資、醫療費用都大幅上漲，唯獨理賠金額原地踏步。除給付標準過時外，強制險的訂價機制同樣失靈。違規紀錄、事故資料與理賠資料並未整合，導致好駕駛與壞駕駛都繳同樣保費。不但讓保險公司缺乏調整誘因，也讓政府難以掌握真實風險。

徐富癸指出，強制險作為最基本的交通事故受害者保障機制，應適時調整給付標準，以滿足實際需求並反映物價變動。另，建立完整配套制度也是迫切問題，金管會去年12月拋出幾項修正方向，包含肇事致死者費率級距、取消保費性別差異、註記非車主駕駛等內容，都是可以藉由強制險拘束潛在風險的駕駛，但至今草案都還沒出來，應盡速研擬。

徐富癸說，目前台灣仍以車為保險主體，為因應交通安全及保險公平性，希望能以駕駛人行為作為基礎的保險制度為改革出發點，針對駕駛人違規狀況、身心狀況進行完整的保險評估，讓台灣逐步擺脫交通地獄的稱號。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜表示，我國交通事故死亡人數每年高達3千人居高不下，強烈要求政府將車輛強制險每一條人命，由現行200萬元調整為500萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法