光復鄉警戒區未解除居民憂挨罰 花蓮消防局：不靠近河道即可

花蓮今天恢復上班上課，但紅色警戒還持續，還有災民因為收容所在學校，只有短短1.5小時內必須清空家當離開、歸還教室，花蓮縣長徐榛蔚今天說，對於規劃不夠細緻造成災民不便表示歉意。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪堰塞湖危機尚未解除！林保署花蓮分署今天早上6點半空拍，又在原堰塞湖下方300公尺發現新生堰塞湖，原定今天早上7點解除的紅色警戒確定無法解除，但縣府昨晚間又宣布恢復上班上課，不少住在外地的光復鄉民想回家、又擔心進入警戒區被罰。對此花蓮縣消防局長吳兆遠說，今天早上與林保署確認，只要不要進入河道就沒有問題，也希望林保署盡早提供新生堰塞湖的警戒範圍。

災民抱怨，鳳凰颱風造成10日晚上萬榮鄉明利村大淹水，縣府11日有發布公告「馬太鞍堰塞湖溢流影響範圍」為警戒區，指定區域範圍包括鳳林鎮、萬榮鄉及光復鄉，居民必須撤離，外車不能進入，非救災人員在街上逗留會被開罰最高25萬元，但縣府卻在昨晚上宣布今天光復鄉上班上課，是不是遇到警察就要先交罰單才能上班上課？

災民也抱怨，這幾天在壽豐、花蓮依親的民眾，今天因為火車恢復想要回光復鄉，但紅色警戒還在，如果上班遲到被扣薪縣府要幫忙付？

對此縣長徐榛蔚今天在議會回應，公告開罰是因為在颱風警報期間，為了保障鄉親安全，因此強制要在收容所內，發布公告讓鄉公所及民眾有依據，現在雨量已下降達到解除紅色警戒的標準，而且上個月14日光復鄉恢復上班上課時，當地也都還在紅色警戒，所以不是沒有先例，強調「不會對民眾開罰單，目前還是勸導為主」。

針對光復國小今天恢復上班上課，災民已離開收容所，對此徐榛蔚強調，對於造成災民困擾表示抱歉，如有緊急狀況警方會透過發布警報、警車巡迴廣播及細胞簡訊推播，請民眾白天上班課、晚上回收容所，也希望光復鄉9個村災民保持高度危機意識，隨時做好準備。

消防局長吳兆遠也說，今天上午8點林保署發布最新緊急通報單後，縣府也聯繫林保署人員確認，林保署的回應是應遠離河道，只要人不在河道活動暫時就沒有問題。

光復鄉民眾今天一早離開光復國小收容所，由於學校明天考段考，加上紅色警戒尚未解除，鄉公所又面臨找新的場地的問題。（民眾提供）

花蓮縣府公布警戒區範圍民眾必須留在收容所，隨意移動會被罰25萬元，但今天已經恢復上班上課，警戒區卻沒解除，對此縣府表示今天上班上課不會因此被開罰。（記者花孟璟翻攝）

