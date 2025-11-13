為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄鹹酥雞嘉年華本週末開炸 BLACKPINK最愛名店推追星特餐

    2025/11/13 12:59 記者葛祐豪／高雄報導
    各式美食炸物歡迎民眾一起來品嘗。（觀光局提供）

    各式美食炸物歡迎民眾一起來品嘗。（觀光局提供）

    全台炸物控看過來！年度邪惡美食饗宴「2025高雄鹹酥雞嘉年華」，將於11月15日、16日下午3點至9點，在高雄大遠百追夢廣場熱情開炸，韓國天團BLACKPINK最愛名店「炸記」將推出追星特餐，市長陳其邁與名廚阿辰師、韓國啦啦隊女神安芝儇，現場與民眾同樂。

    觀光局長高閔琳表示，「高雄鹹酥雞嘉年華」已邁入第五屆，已成為高雄最具代表性的美食觀光品牌之一，今年除在地經典老店，也廣邀外縣市排隊名店進駐，包括曾獲BLACKPINK Lisa大讚的「炸記」，及圓山飯店、福容飯店、水京棧國際酒店-京悅軒等星級飯店創意炸物料理；另有「金生炸鷄排」、「呷碗公-風味炸物」、「許布SHIP沾醬炸雞專賣店」、嘉義「統香鹹酥雞」等全台人氣品牌。

    應援飲品同樣豐富，從各式特色茶飲、珍珠奶茶、精釀啤酒到創意特調，應有盡有，創造鹹酥雞與手搖飲的完美組合，總共集結65攤人氣炸物名店、手搖飲品與特色餐車。

    高雄市長陳其邁、名廚阿辰師、韓國啦啦隊女神安芝儇、高雄觀光大使高雄熊與「台鋼雄鷹」吉祥物TAKAO，15日下午3點將在現場與民眾同樂，邀請海內外旅客週末相揪來高雄。

    觀光局進一步指出，鹹酥雞作為國民美食，也是高雄夜間經濟的重要亮點。今年嘉年華不僅主打「吃」，更倡導健康理念，現場設有腳踏車運動區，凡騎乘5分鐘以上即可參加抽獎，讓「卡路里」化為有趣紀念品，有機會將環保食物袋、店家兌換券等好禮帶回家。現場也規劃親子互動遊戲、有獎徵答及歌手杜凱、UR柚仔、貳行程、FLYER等樂團接力開唱。

    觀光局提醒，去年活動吸引逾10萬人次，今年預計人潮更勝以往，建議民眾搭乘高雄捷運至「三多商圈站」1號出口抵達大遠百。

    被BLACKPINK成員Lisa大讚的「炸記」，也來現場開炸。（觀光局提供）

    被BLACKPINK成員Lisa大讚的「炸記」，也來現場開炸。（觀光局提供）

