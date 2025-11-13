為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    航空障礙燈光污染直射住家 陳世軒籲新北、中央溝通採用ADLS

    2025/11/13 13:36 記者黃子暘／新北報導
    陳世軒今（13）日在市政總質詢指出，新莊一處社區住戶陳情，對面大樓依法裝設航空障礙燈，但恆亮的紅燈直射自家，讓陳情人一家夜裡難寐。（陳世軒提供）

    陳世軒今（13）日在市政總質詢指出，新莊一處社區住戶陳情，對面大樓依法裝設航空障礙燈，但恆亮的紅燈直射自家，讓陳情人一家夜裡難寐。（陳世軒提供）

    都市區域建物密集，新北市議員陳世軒今（13）日在市政總質詢指出，新莊一處社區住戶陳情，對面大樓依法裝設航空障礙燈，但恆亮的紅燈直射自家，讓陳情人一家夜裡難寐，長期光污染恐影響健康；都市發展，相關光害未來只會越來越多，盼市府向交通部民航局溝通裝設「雷達觸發型航空障礙燈系統（ADLS）」。

    工務局長馮兆麟坦言，過往確實沒有收過類似陳情；市長侯友宜則請相關局處與中央溝通。

    陳世軒秀出陳情人家中紅通通的光害照片表示，光害讓民眾苦不堪言，持續性的光害可能造成人體高血壓、心臟病等健康損害，但依法60公尺以上高層建物要設置航空障礙燈，對面大樓也只是依法裝設，沒有免設的例外條件；現今城市發展快速，建物密集，且興建順序與樓層高度不一，如以新泰塭仔圳重劃區為例，粗估將有150至200棟15層以上大樓將會陸續興建，該重劃區就在航線上，這種光害案例只會越來越多。

    陳世軒說，歐美各國在都市生活品質、飛航安全之中為了取得平衡，裝設ADLS，飛機靠近一定範圍才會亮燈警示，非恆亮造成鄰近住戶困擾，盼市府儘速與民航局溝通解套方式，並建議爭取新北為首個ADLS配備縣市。

    侯友宜回應，此事重要，責成相關局處與民航局溝通做系統性處理，盡快解決民眾的困擾。

    馮兆麟則表示，過往確實沒有收過類似陳情案，將會同交通局一起與交通部提出相關建議。

    陳世軒今（13）日在市政總質詢指出，新莊一處社區住戶陳情，對面大樓依法裝設航空障礙燈，但恆亮的紅燈直射自家，讓陳情人一家夜裡難寐。（陳世軒提供）

    陳世軒今（13）日在市政總質詢指出，新莊一處社區住戶陳情，對面大樓依法裝設航空障礙燈，但恆亮的紅燈直射自家，讓陳情人一家夜裡難寐。（陳世軒提供）

    陳世軒今（13）日在市政總質詢指出，新莊一處社區住戶陳情，對面大樓依法裝設航空障礙燈，但恆亮的紅燈直射自家，讓陳情人一家夜裡難寐。（記者黃子暘攝）

    陳世軒今（13）日在市政總質詢指出，新莊一處社區住戶陳情，對面大樓依法裝設航空障礙燈，但恆亮的紅燈直射自家，讓陳情人一家夜裡難寐。（記者黃子暘攝）

