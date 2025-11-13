鳳凰颱風離開 賴瑞隆跟巡守隊清理市容、與居民話家常

賴瑞隆與三民區灣勝里巡守隊一同清理環境。（賴瑞隆團隊提供）

鳳凰颱風昨晚離台，高雄無重大災情。颱風過後，立委賴瑞隆今換上巡守隊志工背心，到三民區灣勝里與巡守隊一同清理家園，也向全體無名英雄致敬。

賴瑞隆說，高雄市清潔隊員不到5千人，要維持大高雄的環境不容易，感謝里鄰長、社區所組成的巡守隊，協助社區資源回收、街道認養、公園維護、河川巡視、溝渠清疏等維護環境，成為市容維持強力的後盾。

巡檢過程中，他除瞭解巡守隊日常工作內容，也透過徒步巡視鄰里，瞭解市民生活需求及環境。

賴瑞隆指出，里長及巡守隊平時默默付出，維護城市整潔及安全，是政府重要的支持，未來也會更盡力爭取相關志工服務的權益，讓守護高雄環境的無名英雄更有保障，也讓高雄家園更好。

他沿路協助維護社區環境，也不斷提醒民眾自主巡查戶內外環境，在灣勝里長陳金櫃帶隊下，賴瑞隆與近20位巡守隊志工共同巡檢環境，撿拾落葉枯枝，並手動清除積水容器。

許多民眾看到賴瑞隆進社區，主動走出家門打招呼，賴瑞隆也與民眾熱情互動、聊聊社區大小事。

