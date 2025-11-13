破除僵化制度！新北1輛長照特約車平均服務78人 市議員籲廣納民間代步業者

市議員陳世軒質詢指出，新北長照特約車一輛車要服務78人，復康巴士一輛車要服務376人，盼納入民間代步業者服務。（記者黃子暘攝）

新北市有78萬餘位高齡人口、18.6萬餘位身心障礙人士，市議員陳世軒今（13）日市政總質詢指出，新北長照特約車一輛車要服務78人，復康巴士一輛車要服務376人，有自行行動能力的受照顧者因現行僵化制度，叫車侷限於市府簽約交通服務，有限資源比南韓巨星G-DRAGON演唱會門票還難搶，盼與民間代步平台合作，並擴大交通補貼至一般計程車隊。市長侯友宜說，這是努力方向，市府持續與民間業者洽談。

陳世軒表示，交通車供不應求，民眾雖可提前14天預約，但打開APP全都是預約失敗、請排候補，日韓美也有類似問題，他認為是司機不足，也因「制度太死」；去年度新北長照車簽約者約5.1萬餘人，特約車卻僅664輛，新北身心障礙者約18.6萬餘人，復康巴士卻僅495輛。

陳世軒指出，許多受照顧者其實有行動能力，卻因一般計程車無法使用長照車每月1840元補助、復康巴士優惠車費，導致只能加入相關交通車預約制，排擠無行動能力的受照顧者資源，呼籲市府敬老愛心車隊的交通補助擴大至一般計程車，並進一步與Uber等民間代步平台合作，讓平台新增長照選項，市府不用養人、車，只要設計資格審核機制與補助設計即可。

侯友宜、衛生局長陳潤秋、交通局長鍾鳴時說，這是市府努力方向，民眾很慷慨捐車，但因復康巴士有升降機，司機須經受訓；議員反映的補助局限性等問題，市府不斷向中央溝通，目前開放可行動自如的第2級長照者使用相關交通車，確實對4至6級者有所排擠，市府有開放計程車隊參與，因此有664輛特約車，目前與LINE TAXI合作，可再進一步與其他業者談，3個月內提出相關擴大政策方針。

