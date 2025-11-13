空拍畫面曝！宜蘭超狂渡假行館防水閘門助攻 如座落汪洋中的堡壘

宜蘭超狂渡假行館防水閘門助攻，如座落汪洋中的堡壘。（泉月樓行館提供）

鳳凰颱風暴雨狂灌宜蘭，不僅蘇澳成為水患重災區，鄰近冬山鄉的低窪地區也嚴重積淹，不過有間占地約3千坪的渡假行館，在剛淹水之際就啟動防水閘門，超強部署成功保住旅客人車及屋內設備，如今空拍畫面曝光相當震撼，如座落汪洋中的堡壘！

位於冬山鄉茄苳路的泉月樓行館，僅15間客房，擁有5種日系禪風的房型，主建築除採三合院概念，斜屋頂設計更融入宜蘭傳統建築特色，加上日式山水庭園風，以及被五葉松環繞的森林感，開業7年來深獲市場歡迎。

由於行館建造於易淹水的冬山武淵地區，業者在設計時就提前加入防水概念，未料在這次水災中成功奏效，讓旅客人車及園區免於水患，不過也和一牆之外的汪洋形成強烈對比，整座行館被大水環繞。

江姓職員說，11日當天差不多下午5點半開始淹水，一發現就立刻啟動架設防水閘門，約10分鐘裝設完畢，後來水愈淹愈高，但好在有閘門防護，成功將水阻擋於門外，客人當下也嚇到，驚訝「防水閘門的功能這麼強！」意外成為會館特色。

江員說，隔天大水退去後，依序拆卸防水閘門，迄今外牆還留有明顯水深及腰的水線痕跡，慶幸老闆當初在建造會館時，就有提前施作防範淹水設計，剛好這次派上用場，讓旅客更加安心，保有高品質的住宿服務。

宜蘭冬山占地約3千坪的渡假行館，在剛淹水之際就啟動防水閘門，超強部署成功保住旅客人車及屋內設備。（泉月樓行館提供）

