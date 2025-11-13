為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    空拍畫面曝！宜蘭超狂渡假行館防水閘門助攻 如座落汪洋中的堡壘

    2025/11/13 12:38 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭超狂渡假行館防水閘門助攻，如座落汪洋中的堡壘。（泉月樓行館提供）

    宜蘭超狂渡假行館防水閘門助攻，如座落汪洋中的堡壘。（泉月樓行館提供）

    鳳凰颱風暴雨狂灌宜蘭，不僅蘇澳成為水患重災區，鄰近冬山鄉的低窪地區也嚴重積淹，不過有間占地約3千坪的渡假行館，在剛淹水之際就啟動防水閘門，超強部署成功保住旅客人車及屋內設備，如今空拍畫面曝光相當震撼，如座落汪洋中的堡壘！

    位於冬山鄉茄苳路的泉月樓行館，僅15間客房，擁有5種日系禪風的房型，主建築除採三合院概念，斜屋頂設計更融入宜蘭傳統建築特色，加上日式山水庭園風，以及被五葉松環繞的森林感，開業7年來深獲市場歡迎。

    由於行館建造於易淹水的冬山武淵地區，業者在設計時就提前加入防水概念，未料在這次水災中成功奏效，讓旅客人車及園區免於水患，不過也和一牆之外的汪洋形成強烈對比，整座行館被大水環繞。

    江姓職員說，11日當天差不多下午5點半開始淹水，一發現就立刻啟動架設防水閘門，約10分鐘裝設完畢，後來水愈淹愈高，但好在有閘門防護，成功將水阻擋於門外，客人當下也嚇到，驚訝「防水閘門的功能這麼強！」意外成為會館特色。

    江員說，隔天大水退去後，依序拆卸防水閘門，迄今外牆還留有明顯水深及腰的水線痕跡，慶幸老闆當初在建造會館時，就有提前施作防範淹水設計，剛好這次派上用場，讓旅客更加安心，保有高品質的住宿服務。

    宜蘭冬山占地約3千坪的渡假行館，在剛淹水之際就啟動防水閘門，超強部署成功保住旅客人車及屋內設備。（泉月樓行館提供）

    宜蘭冬山占地約3千坪的渡假行館，在剛淹水之際就啟動防水閘門，超強部署成功保住旅客人車及屋內設備。（泉月樓行館提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播