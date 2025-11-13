為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    米其林推薦「老烤箱」爆食安疑慮！已知5人就醫 衛生局查獲缺失

    2025/11/13 12:53 記者孫唯容／台北報導
    北市衛生局說，現場採集食品檢體2件（生火腿）、手部檢體2件及沙拉及提拉米蘇夾子檢體各1件，檢驗結果約需1到2週出爐。（北市衛生局提供）

    北市衛生局說，現場採集食品檢體2件（生火腿）、手部檢體2件及沙拉及提拉米蘇夾子檢體各1件，檢驗結果約需1到2週出爐。（北市衛生局提供）

    米其林指南推薦「老烤箱義式披薩餐酒」爆食安疑慮，有網友在Threads上發文指出，9日前往用餐後出現上吐下瀉、發燒、全身酸痛等症狀緊急送急診，陸續有多位民眾回應出現不適。北市衛生局表示，已派員稽查，現場查獲冷藏冰箱門邊不潔、冷藏冰箱內食材未覆蓋等缺失，目前醫院通報5人就醫，尚未達累計6位停業標準。

    該名網友Threads表示，11月9日跟朋友到「老烤箱義式披薩餐酒」吃慶生餐，隔天友人先發病，接著換自己，直到今（13）日仍非常不舒服，基本上不是在馬桶上，就是躺在床上，本來以為是她們體弱，結果看google評論發現不少顧客也有反映在11月9日、10日到該餐廳用餐，回家後出現身體不適的狀況。網友也表示，店家稱已將相關食品送件檢驗，也請消毒公司來消毒，這幾天有去該餐廳消費的朋友，多注意身體健康。

    該文吸引不少網友紛紛留言，有人自稱是10日晚間去用餐，同桌的三人都上吐下瀉、發燒、頭昏、腹胃痛，這間已經吃了好多次從來沒有這樣過； 也有人說他們是9日用餐，靠牆裡面那桌4人，有3個人腹痛水瀉，還有1人12日仍在急診室還沒出來，已經請假2天。

    台北市衛生局指出，接獲民眾陳情，及醫院通報於該餐廳用餐後，出現噁心、嘔吐、腹瀉、寒顫等症狀，已立即派員前往針對人員衛生、食材處理及環境衛生等進行查核，現場查獲冷藏冰箱門邊不潔、冷藏冰箱內食材未覆蓋等缺失及未提供員工體檢報告及教育訓練紀錄、病媒消毒紀錄等，責令業者於114年11月19日前改正，屆期複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

    台北市衛生局說，現場採集食品檢體2件（生火腿）、手部檢體2件及沙拉及提拉米蘇夾子檢體各1件，檢驗結果約需1到2週出爐，後續將針對檢驗結果綜合研判，如符合「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」判屬食品中毒，將依違反食安法第15條及第44條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

    北市衛生局表示，已派員稽查，現場查獲冷藏冰箱門邊不潔、冷藏冰箱內食材未覆蓋等缺失，目前醫院通報5人就醫，尚未達累計6位停業標準。（北市衛生局提供）

    北市衛生局表示，已派員稽查，現場查獲冷藏冰箱門邊不潔、冷藏冰箱內食材未覆蓋等缺失，目前醫院通報5人就醫，尚未達累計6位停業標準。（北市衛生局提供）

    北市衛生局說，現場採集食品檢體2件（生火腿）、手部檢體2件及沙拉及提拉米蘇夾子檢體各1件，檢驗結果約需1到2週出爐。（北市衛生局提供）

    北市衛生局說，現場採集食品檢體2件（生火腿）、手部檢體2件及沙拉及提拉米蘇夾子檢體各1件，檢驗結果約需1到2週出爐。（北市衛生局提供）

