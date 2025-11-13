賴清德提333諾貝爾願景 中研院長廖俊智點出關鍵4條件

立法院教育及文化委員會13日開會，邀請中央研究院長廖俊智列席報告業務概況。（記者方賓照攝）

總統賴清德日前提出盼未來30年內在物理、化學、醫學3個領域，至少增加3名諾貝爾得主，中研院長廖俊智今於立院備詢時指出，需要非常努力，同時也有包括經費、勇於嘗試、容許失敗、減少外界干擾等4項重要因素必須滿足。而對於攬才留才，中研院則已擘劃人才雙箭政策，並實施菁英博士生快速入學試行計畫等。

立法院教育文化委員會今天邀請中研院長廖俊智進行業務報告並備詢，多位立委關心賴總統的「333」諾貝爾願景是否可能達成、要如何達成，以及留才攬才問題。

廖俊智會中回應，總統一直非常關心諾貝爾獎的問題，公佈前曾口頭跟他說過這個目標。他認為，這需要非常努力，而其中最重要的4件事包括，長期穩定基礎科研經費的投入；研究中若出現不同方向也要鼓勵研究人員勇於嘗試；容許研究出現失敗情況；減少如政治社會經濟等外界干擾，讓研究員專心做研究等。

廖俊智表示，總統所提出的是好的目標，也是國家願景。而回到研究人員，廖俊智提及，有位諾貝爾獎得主曾分享如何能得奬，「首先是不要去想得獎的問題，重點應放在做好研究，而非得諾貝爾獎」。若是每個研究人員都要得諾貝爾獎，那生活會非常辛苦，只要肯定自己的研究、將研究扎實做好，不要一直想要得甚麼奬項。

針對留才攬才，廖俊智報告時說明，中研院於今年7月推出人才雙箭政策，第一箭為「延攬卓越研究學者」，以具國際市場競爭力之報酬待遇及研究資源，延攬卓越先驅人才；第二箭為「特殊延長服務（二次長聘）」制度，研究員及特聘研究員於60至63歲期間，經服務單位推薦可辦理，經審查通過後一次延聘至70歲，以激勵資深研究人員投入長期研究規劃，強化學術貢獻，再創學術高峰。

此外，廖俊智指出，在培育新生代科研人才方面，因應受國際局勢影響的國外留學生提供留台深造管道，中研院於今年4月推出「菁英博士生快速入學試行計畫」，獲選者入學前2年每月可獲補助4萬元，成為博士候選人後，第三年起每月增至5萬元。今年首波共有台、韓、越21件申請案，反應比預期更好，最後有11位優秀學生獲選，其中7位獲選人完成註冊，成為本學年度博士班新生。

