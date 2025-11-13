光電環評修法下午朝野協商 環團：不應一概全面禁建

近年來光電板設置爭議不斷，今日下午3時立法院將進行環評法、發展觀光條例、國家公園法、地質法有關太陽光電系統環評及禁建相關修法草案的朝野協商。（資料照）

今日下午3時立法院將進行環評法、發展觀光條例、國家公園法、地質法有關太陽光電系統環評及禁建相關修法草案的朝野協商；環團表示，支持光電環評應納入修法，但修法內容應完善，而不是一概全面禁建，如目前環境影響評估法修正草案，僅納入地面光電，可能加速「室內漁電」發展，出現假養殖情形，建議針對室內漁電討論納入環評標準等。

環境權保障基金會今發布新聞稿指出，近年政府在大力推展再生能源的過程中受到許多反挫，因制度規劃不善就草率上路的關係，廠商全台圈地種電，造成諸多生態及社會問題，引發環團、農漁民、居民及原住民的反彈；錯誤資訊、地方勢力不當介入、政治攻防更進一步將光電推上風口浪尖，人民對光電避之唯恐不及。因此支持光電環評應納入修法，但修法內容應完善，否則恐造成光電發展全面停滯。

環境權保障基金會指出，目前環境影響評估法修正草案，要求所有敏感區位的光電，無論規模大小皆須經過環評，恐不利此類型光電發展，建議逐一檢討「個別區位及光電型態設置一定規模（含累積開發）以上」確實對於環境影響的開發類型再納入環評；另，草案也僅納入地面光電，將可能加速光電廠商開發「室內漁電」，其對生態衝擊更大，也容易有假養殖的情形，建議納入環評標準。

在發展觀光條例修正草案上，環境權保障基金會表示，國家風景區劃設目的是「觀光」，並非皆與光電開發衝突，不應一概全面禁建。目前草案僅限制地面光電，將可能加速光電廠商開發「室內漁電」，因此建議僅限制地目變更型光電，並另行針對一定規模（含累計開發）以上光電設置，訂定景觀管理規範。

另，在國家公園方面，環境權保障基金會建議，國家公園法修正草案應就一般管制區、遊憩區、史蹟保存區、特別景觀區、生態保護區等不同使用分區，針對光電設施設立不同強度的土地使用規範，完全禁建應僅限於特定分區。

在地質法修正草案上，環境權保障基金會則表示，地質敏感區包含特殊地質景觀、地質環境或有發生地質災害之虞的地區，其所涉區位分殊，除地質遺跡、山崩與地滑等區位較敏感，應加以限制外，其餘類型，例如地下水補注區、斷層區等，皆與光電系統設置的敏感因子較無直接關聯，不應全面禁建光電，建議限制地質遺跡、山崩與地滑區位。

